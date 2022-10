Urusei Yatsura uscirà ufficialmente il 13 ottobre e successivamente a una data ufficiale di uscita annunciata tramite un bellissimo poster, oggi abbiamo anche un nuovo trailer che mostra la nostra amata Lamù in una veste tutta nuova.

Il trailer che potete vedere in calce è davvero molto interessante e senza ombra di dubbio la nuova vesta grafica farà contenti molti appassionati dell’anime. Il classico degli anni ottanta sta per tornare, e ovviamente anche in Terra nostrana si contano i giorni.

Urusei Yatsura (Lamù) ha un nuovo trailer per il reboot anime!

Da come potete vedere questa clip di 1 minuto e 30 presenta tutti i personaggi secondari e primari della storia, insieme alla trama che a quanto pare è rimasta sempre la stessa, nonostante ci aspettiamo un reboot anche da questo lato.

Ricordiamo anche che nel 2019 Star Comics in Italia ha pubblicato il manga ufficiale, racchiudendolo in alcuni volumi comprensivi di 400 pagine, forse proprio in vista di questa nuova riproposizione di un’anime che ha segnato generazioni intere di lettori e appassionati.

Ataru Moroboshi è il protagonista della storia e la maggior parte di voi si ricorderà le sue incredibili sfortune, che componevano la maggior parte delle gag del manga.

Oltre a essere un personaggio iconico il ragazzo si ritrova insieme a Lamù per creare una coppia leggendaria che ancora oggi è uno dei simboli del Giappone, nonché uno degli anime più conosciuti dal popolo italiano.

Il manga è stato serializzato sulla leggendaria rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan dal 1978 al 1987. Negli anni ’90 Granata Press e Star Comics hanno cominciato a pubblicare il manga, recentemente ristampato nel 2019.

Una veste tutta nuova per Lamù!

L’anime come accennato in Italia è stato veramente un cult e ancora oggi è sempre uno dei più apprezzati dal pubblico nostrano. Quindi anche per questo a breve riceveremo notizie in merito a una trasmissione in italiano del nuovo anime.

L’anime andrà in onda nel blocco di programmazione Noitamina su Fuji TV e altri canali per celebrare il 100° anniversario dell’editore del manga, Shogakukan, in attesa di una eventuale data di uscita italiana che dovrebbe essere presentata a breve. Abbiamo riportato tutto tramite CB.

Fonte CB – Youtube ufficiale dell’anime!