Quali manga dovrebbero essere trasposti in anime secondo il pubblico?

Quali sono i manga che non hanno ancora ricevuto un adattamento animato? Al momento sono veramente tanti e Sony Music Solutions ha annunciato giovedì i risultati di un nuovo sondaggio, il “Most Wanted Anime Adaptation” di AnimeJapan, in vista della convention di questa settimana (25 marzo), dove si chiedeva al pubblico quale anime vorrebbero vedere in futuro.

In cima alla lista è esploso da subito Hyperinflation di Kyu Sumiyoshi, pubblicato al momento sul servizio Shonen Jump+ di Shueisha. Inoltre, così come possiamo leggere anche su ANN, la lista è abbastanza lunga e comprendere 10 titoli, tutti tratti dai voti degli appassionati dei manga in questione:

Hyperinflation di Kyu Sumiyoshi

Ice Castle Wall di Kōcha Agasawa

Nitō to Tazuka no Nichijō (Nitō e la vita quotidiana di Tazuka) di Satou to Shio

Waka-chan wa Kyō mo Azatoi (Waka-chan è di nuovo furba oggi) di Shimamura

Giant Ojō-sama (Giovane donna gigante) di Nikumura Q

Dareka Yume Da to Itte Kure (Qualcuno mi dica che questo è un sogno) di Michelle

Aru Hi, Ohime-sama ni Natteshimatta Ken ni Tsuite (Un giorno sono diventata una principessa) di Plutus (storia) e Spoon (manga)

Junket Bank di Ikkō Tanaka

Tsuiraku JK to Haijin Kyōshi (Ragazza liceale caduta e insegnante disabile) di sora

Ninja to Gokudō (Ninja e cattivo) di Shinsuke Kondō

Sono stati 92 i titoli nominati per questo sondaggio e sicuramente quest’ultimo è volto a dar conferma dei desideri del pubblico. Infatti in questo genere di classifiche chi si è posizionato nei primi 10 nel corso degli anni, ha successivamente avuto confermato di un adattamento anime:

Il web manga Senpai wa Otokonoko (Senpai is a Boy) di Pom ha raggiunto la vetta della classifica dello scorso anno. Oshi no Ko, Solo Leveling, The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really, Really, Love You e Kaiju No. 8 hanno annunciato adattamenti anime dopo essersi classificati nella top 10 del sondaggio.

Anche Nitō to Tazuka no Nichijō e Aru Hi, Ohime-sama ni Natteshimatta Ken ni Tsuite erano presenti nella top 10 dello scorso anno. Quindi per logica anche questi dieci prima o poi avranno una trasposizione.

