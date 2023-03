Per gli anime e i manga il 2022 è stato sicuramente un anno eccezionale, visto le numerose trasposizioni animate che hanno conquistato tutti gli appassionati del genere: Chainsaw Man, Lycoris Recoil, Blue Lock e Spy x Family sono solo alcuni dei successi dell’anno appena trascorso.

In questo articolo, grazie alla cerimonia di premiazione per decidere chi sono i personaggi di spicco del medium per il 2022, andremo a scoprire appunto, quali sono stati i migliori dello scorso anno secondo le votazioni della già citata cerimonia.

i Magademy Awards di Booklive hanno ristretto le loro scelte per i migliori personaggi manga come se stessero vincendo gli Academy Award, sancendo ancora una volta l’importanza di questi ultimi all’interno della cultura nipponica.

I Magademy Awards del 2021 hanno incoronato personaggi come Manjiro Sano di Tokyo Revengers, Guts di Berserk e Shinobu Wakamiya di Chihayafur. In calce grazie a CB possiamo vedere come sono divise le categorie all’interno di questa cerimonia di premiazione:

miglior personaggio maschile in un manga

miglior personaggio femminile

miglior personaggio maschile non protagonista

miglior personaggio femminile non protagonista

miglior esordiente

“Premio speciale della giuria”

Quali sono i personaggi dei manga più popolari del 2022?

In calce potete leggere tutti i personaggi che sono riusciti a portarsi questi prestigiosi titoli già citati qualche riga fa:

Miglior personaggio maschile protagonista: Dai Miyamoto di Blue Giant Explorer di Shinichi Ishizuka.

Miglior personaggio femminile protagonista: Inori Yuitsuka, da Medalist di Tsurumaikada.

Miglior personaggio maschile non protagonista: Chifuyu Matsuno di Tokyo Revengers di Ken Wakui

Miglior personaggio femminile non protagonista: Ai Haibara di Detective Conan di Gosho Aoyama

Miglior esordiente: Rudo, da Gachiakuta di Kei Urana.

Premio speciale della giuria: Chiikawa da Chiikawa di Nagano

Da come potete vedere i risultati in questione sono davvero sorprendenti, dato che come miglior personaggio maschile vediamo un nome completamente nuovo ed apprezzato in questo genere di premi, come quello di Dai Miyamoto di Blue Giant Explorer di Shinichi Ishizuka.

Successivamente arrivano anche quelli di Chifuyu Matsuno di Tokyo Revengers di Ken Wakui e Ai Haibara di Detective Conan di Gosho Aoyama. Cosa ne pensate di questi interessanti esiti? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book