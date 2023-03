One Punch Man 179: la strana richiesta di Saitama sorpende Tatsumaki (SPOILER)

One Punch Man 179 sta continuando lo scontro tra Saitama e Tatsumaki, dopo alcune vicende scaturite per via della sorella di quest’ultima, difesa dall’eroe apatico che ha evidenziato la suscettibilità di “Tornado”. Fubuki ha acceso il fuoco e il protagonista sta cercando di spegnerlo.

Fin dalle prime battute dello scontro tra i due, l’eroe per eccellenza ha sopportato la potenza distruttiva di Tatsumaki, e proprio per questo l’eroe di classe S si è “invaghita” della situazione, dato che non ha mai affrontato un combattimento di tale portata. A quanto pare i suoi poteri psichici hanno poco effetto su Saitama.

Ormai siamo nel vivo della battaglia e Tornado di certo non può farsi sfuggire un opportunità del genere, data la sua enorme rarità. Nonostante quest’ultima colpisca il suo avversario con dei colpi psichici degni di nota, il suddetto non demorde e continua ad incassare, subire e contrastare elegantemente, così come leggiamo su Comic Book.

Quando l’eroe pelato la riporta poi in una zona a “rischio” le conferma anche che può scatenarsi come vuole, sorprendendo Tornado dopo l’intento stesso di Saitama di placare la sua ira in un luogo pericoloso in precedenza.

Tatsumaki non se lo fa ripetere due volte e accoglie fin da subito la richiesta, scaricando ovviamente tutto il suo armamentario sullo stesso nemico, infliggendo ancora una volta danni inesistenti.

Probabilmente questa è una mossa dello stesso Saitama per porre fine a questo scontro. Infatti dopo che Tatsumaki ha liberato tutta la sua potenza senza ottenere nulla, senza scalfire nemmeno il suo nemico probabilmente capirà il valore e l’impossibilità di sconfiggere chi si trova davanti, ponendo fine essa stessa all’incontro.

Allo stesso tempo Tornado è un personaggio molto testardo e combattivo, quindi probabilmente ci vorrà anche qualche capitolo prima che quest’ultima decida completamente di arrendersi, dandola vinta all’eroe apatico tanto amato da tutti. Voi cosa ne pensate di questa vicende? Arriverà mai qualcuno capace di sconfiggere il nostro eroe?

Fonte Comic Book