Pokémon: l’anime potrà resistere per molto senza Ash?

Ormai lo sappiamo tutti: l’anime di Pokémon dirà addio ai protagonisti Ash e Pikachu dopo 25 anni di duro lavoro, dove tra alti e bassi sicuramente hanno scritto la storia non solo del franchise, ma anche del medium anime in generale, visto anche che la prima serie ha cresciuto milioni di persone in tutto il mondo.

Un duro addio certo, ma come si suol dire “lo show deve continuare” e proprio per questo la produzione ha già in cantiere un sequel post Ash e Pikachu, dove al centro di tutto risiederanno anche dei nuovi protagonisti.

Dopo la sua vittoria in “Pokémon Esplorazioni” il protagonista è pronto ad abbandonare la serie, e nonostante la produzione ha già una line up per il futuro, quasi tutti si chiedono se l’anime potrà continuare per molto senza Ash, nel bene e nel male colonna portante del prodotto televisivo.

Al momento l’allenatore di Pokémon più famoso al mondo sta porgendo i suoi saluti al pubblico, mentre Liko e Roy sono pronti a subentrare a quest’ultimo, portando al cospetto del pubblico qualche sospetto: questi due potranno reggere un vuoto/peso così enorme dopo l’addio di Pikachu e Ash?

Pokémon: l’anime potrà resistere per molto senza Ash?

Un cambiamento del genere, così come riporta Comic Book di certo può far paura, ma allo stesso tempo esiste “un tempo e un luogo per ogni cosa” e insieme a questo prima o poi arriva sempre e comunque il momento di dare spazio ad altro, magari alle nuove generazioni, altamente mutabili nel corso del tempo.

Se questa “paura” riguardante un eventuale fallimento del nuovo percorso dell’anime può destare dei dubbi, dall’altro parte è anche probabile che questa nuova linfa vitale possa portare positività al brand, visto che molto più pubblico potrebbe approcciarsi a questa nuova direzione, magari spinto dalla curiosità di visionare le nuove avventure.

Voi cosa ne pensate? Insieme a Liko e Roy ci sarà anche una nuova versione di Pikachu, rimanendo così fedele al marchio di fabbrica di uno dei brand più famosi al mondo.

Fonte Comic Book