One Piece sta mostrando le trame imbastite da Eiichiro Oda nel corso del tempo, dove al centro di quelle attuali è presente Vegapunk e la sua importanza nella storia, specie se andiamo a considerare il fattore riguardante l’origine dei Frutti del Diavolo, a quanto pare un “allestimento” per i progetti del Governo Mondiale.

Poco dopo l’arrivo dei Mugiwara su Egghead il tutto si è scombussolato all’interno dei laboratori di Vegapunk, vista la presenza all’interno di essi di Luffy e la sua ciurma appunto, al momento tra le più ricercate dalla Marina e dal Governo. Tutto arriva da CB.

Per contrastare i nemici, le organizzazioni maggiori di One Piece hanno cercato di scagliare il CP0 e la furia dei Seraphim sui pirati, riuscendo a ridurre così la già citata Isola con al centro Vegapunk un vero rottame da cui allontanarsi al più presto, data la sua pericolosità.

Nel capitolo 1077 Luffy e la sua ciurma cercano in lungo e in largo il vero Vegapunk, per cercare di portarlo in salo dalla caotica situazione dell’isola di Egghead. Sfortunatamente le tavole successive a questa ricerca conferma un traditore all’interno del gruppo, che senza pietà elimina uno dei satelliti di Vegapunk, Shaka.

One Piece 1077: l’impattante cliffhanger dell’ultimo capitolo

Shaka ha un’idea di dove si potesse trovare il vero Vegapunk, ovvero nel seminterrato, dove quest’ultimo è stato intrappolato insieme ad alcuni della Cipher Pol. Quando Shaka cerca di aiutarlo Vegapunk si chiede chi altro sia sceso nel seminterrato, e manco il tempo di dirlo la soccorritrice viene colpita alla testa.

Molto probabilmente deceduta Shaka viene colpita alla testa da una figura altamente misteriosa, che probabilmente si pone come il traditore per eccellenza nella cornice dell’Isola di Egghead.

L’attuale teoria di chi sia quest’ultimo si “aggrada” all’interno dei satelliti dello stesso Vegapunk, e si presume che si tratti proprio di York, un personaggio non ancora rivelatosi all’interno di tutto questo caos presente sull’isola.

Ovviamente il mondo di One Piece e vasto e sorprendente, quindi non sappiamo se il nome appena citato sia appunto il traditore appena discusso in questa sede.

Fonte Comic Book