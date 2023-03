Neon Genesis Evangelion è sicuramente un’opera stratificata e complessa, specie se guardiamo la versione “Rebuild”, firmata sempre dal maestro Anno.

Quest’ultimo in una recente intervista ha discusso dell’influenza della psicologia sulla serie, ammettendo che questa materia è stata il fulcro del progetto animato fin dall’inizio e di come il medesimo abbia sempre riflesso lo stato mentale del regista stesso.

In merito all’uscita del suo nuovo libro “Taboo Welcome To What Are You Waiting For”, Anno ha parlato senza mezze misure del suo stato mentale prima e dopo la serie, focalizzandosi su quest’ultima appena descritta: “Dopo la serie televisiva dedicata a Evangelion ero totalmente distrutto dalla cosa, e quindi ho deciso di consultare uno psichiatra.

Conoscevo molto di psicologia e psichiatria, quindi sicuramente mi sarei aspettato una discussione davvero interessante. Una volta arrivato, l’incontro non è andato come mi aspettavo però, data la diversità di alcuni eventi estranei alla mia immaginazione.

Dopo una prima discussione, il dottore mi ha solo prescritto dei farmaci, per poi mandarmi a casa senza un nulla di fatto. Veramente è stato noioso, e non poteva assolutamente immaginarmi questa cosa. Ho superato le mie difficoltà possiamo dire, solamente dopo quest’ultima che ho appena raccontato”. Tramite CB leggiamo il tutto.

Hideaki Anno:

I was almost mentally broken after the end of the Evangelion TV series, so I once consulted a psychiatrist, expecting something like talk therapy. I had a lot of surficial information about psychological jargon, so I expected an interesting conversation. pic.twitter.com/veaStKxpi1

