Sappiamo benissimo l’importanza degli anime all’interno del territorio nipponico, visto che questo medium fa sicuramente parte della cultura orientale, anche se sostanzialmente non siamo mai scesi nel dettaglio per quanto riguarda statistiche e altro.

Nel 2012, così come leggiamo su Comic Book, il mercato globale degli anime ha incassato solo 0,24 miliardi di yen, al cospetto dei 1,31 miliardi di yen guadagnati nel 2021 grazie al medium in questione. Spesso diamo per scontato il successo giapponese di questo medium, ma così come vediamo su Unseen Japan non è esattamente così.

Ovviamente il medium animato è un successo in Giappone sia chiaro, ma come riporta Famitsu Intelligent Strategic Marketing leggiamo che meno del 35% della popolazione guarda gli anime. Nel 2020 questa cifra è aumentata secondo Kadokawa Game Linkage, i cui dati mostrano che il 37% della popolazione guarda gli anime.

Stesso discorso per i manga: infatti nell’ottobre 2019 il Nippon Research Center ha condotto un sondaggio all’estero per sapere quante persone leggono manga o guardano anime.

I risultati dicono che il 33% degli intervistati ha ammesso di consumare tali contenuti, mentre il 41% ha dichiarato di non farlo. E in un rapporto di f-ism, i dati hanno mostrato che i maggiori consumatori di anime per età sono quelli tra i 5 e i 19 anni.

Quando sono popolari gli anime in Giappone? Ecco cosa dicono i dati

Da come potete leggere in Giappone gli anime e i manga sono popolari certo, ma non come ci immaginiamo all’estero. Infatti i dati sono molto chiari e questi ultimi dichiarano una piccola porzione della popolazione giapponese come fruitori di tali medium.

Fatto sta che questo non muta il loro successo, ma anzi, parliamo solamente di una visione distorta di questa forma d’intrattenimento non diffusa a quanto pare, così come ci aspettavamo nelle nostre menti occidentali.

Resta comunque il fatto che manga e anime sono cultura in Giappone e hanno e avranno sempre il successo che si spettano senza dubbio. Voi cosa ne pensate di questi dati? Vi aspettavate delle percentuali maggiori per quanto riguarda questi medium d’intrattenimento? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book