Demon Slayer: Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana continua ad essere un successo in tutto il mondo, battendo addirittura pellicole di sequel cult come Scream 6. I nuovi dati riportati su Comic Book confermano ancora una volta il successo di questo franchise, con numeri ormai da capogiro anche a proposito di questo lungometraggio.

Secondo i dati, Demon Slayer: To the Swordsmith Village ha aperto in testa al box office nazionale anche in Messico, guadagnando 3,4 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Per quanto riguarda Scream 6, il film ha aperto in Messico con poco più di 2 milioni di dollari. Ottime cifre, ma sempre minori rispetto all’opera Ufotable.

Oltre Messico e Giappone, anche l’America e il Regno Unito ha portato al film dei guadagni incredibili, segnando ancora una volta il suo territorio nelle sale come il re indiscusso dei film anime.

Demon Slayer ha incassato infatti più di 10 milioni di dollari anche in America appunto, dove anche le recensioni del film positive hanno aiutato chi era scettico ad entrare in sala e staccare il biglietto per il noto franchise shonen.

Demon Slayer: Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana batte anche Scream 6 al Box Office

Di certo questo articolo non vuole minimizzare un franchise come Scream, dato anche gli incassi totali della pellicola di oltre 67 milioni di dollari a livello globale all’apertura, quindi anche qui parliamo veramente di guadagni incredibili, specie se consideriamo che ormai siamo al sesto capitolo.

Ma questo fa capire indistintamente di come il noto franchise anime e manga sia partito alla conquista di tutto e tutti, non lasciando scampo a nessuno per quanto riguarda il box office e gli ascolti in generale, dato anche che la seconda stagione è stato l’anime più visto dell’anno scorso.

Anche in Italia il film ha avuto un esito positivo, ma anche qui non avevamo nessun dubbio al riguardo. Ricordiamo che il lungometraggio è volto a festeggiare l’arrivo della terza stagione dell’anime, visto che il film comprende anche il primo episodio di quest’ultima. La nuova stagione è prevista per aprile.

Fonte Comic Book