Il mangaka dietro One-Punch Man e Mob Psycho 100, ONE è attualmente a lavoro su una nuova serie, Versus, un prodotto che si prospetta fin da dubito molto interessante, specie se consideriamo lo scrittore dietro quest’ultima.

Nel corso dei mesi sono arrivati sempre nuovi dettagli e la sua serializzazione è continuata in Giappone regolarmente; infatti recentemente è stata anche pubblicata una cover del primo numero che mostra i protagonisti della storia in azione.

Scritto dall’autore della serie One-Punch Man e Mob Psycho 100 ONE, con le illustrazioni di Kyotaro Azuma (autore del manga The King of Fighters: A New Beginning) Versus mette al centro 47 guerrieri/eroi che si lanciano alla caccia e alla sconfitta di 47 demoni, le peggiori minacce del mondo in cui i personaggi vivono.

L’account ufficiale Twitter, così come leggiamo anche tramite Comic Book, ha condiviso la copertina ufficiale del manga Versus anch’esso determinato a diventare famoso come le scorse opere scritte da ONE:

Versus: di cosa parla il nuovo manga di ONE?

La storia è stata pubblicata lo scorso autunno sulla rivista Shonen Sirius di Kodansha, e segna il ritorno di ONE con un progetto nuovo dal 2012, quando sulla rivista è apparso il primo capitolo di Mob Psycho 100. Quindi questo segna il ritorno del noto autore dietro One Punch Man, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico mondiale.

Questo primo volume sancirà l’inizio di una nuova avventura per lo scrittore, in attesa che anche in Italia arrivi finalmente sui nostri scaffali questo primo volume di questa interessante storia a tema Fantasy, dove i protagonisti andranno a scontrarsi in maniera unica con 47 demoni che minacciano il mondo creato dal noto mangaka.

Da come avete potuto intuire questo primo volume non ha ancora nessun dettaglio per quanto riguarda la pubblicazione esterna al Giappone, ma allo stesso tempo visto che parliamo di un autore molto apprezzato e conosciuto sicuramente a breve riceveremo delle notizie al riguardo.

Oltre One Punch Man anche Mob Psycho 100 ha avuto il suo successo, sia per quanto riguarda il manga che l’anime, e non solo in territorio giapponese ma mondiale, compresa l’Italia.

Fonte Comic Book – Twitter