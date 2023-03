Attack on Titan: Naruto poteva fermare Eren con il Talk no Jutsu?

Attack on Titan ha cominciato il gran finale con la prima parte pubblicata il 3 marzo anche sulla piattaforma streaming Crunchyroll, donando a tutto il pubblico appassionato la possibilità di vedere la drammatica Marcia dei Colossali volta a distruggere l’umanità guidata da Eren.

Avendo acquisito il potere del Titano Fondatore, il protagonista ha un controllo assoluto sui Giganti, quindi in mano ha un’arma altamente potente che difficilmente può essere contrastata. Armin, Mikasa e tutto il Reggimento Scout nonostante tutto sta tentando il tutto per tutto per fermarlo, cercando anche di comprendere tale gesto.

Spesso in questo genere di storie si punta molto al confronto e all’inserimento di altri personaggi all’interno della vicenda, così come possiamo leggere da un post virale sulla pagina Daily Dose of Anime.

Quest’ultima accende un dibattito molto interessante su Attack on Titan, discutendo di come Naruto, se solo fosse stato presente al cospetto di Eren, poteva fermare tutto con il Talk no Jutsu una tecnica naturale del protagonista altamente efficace su delle menti come quella del protagonista dell’anime MAPPA.

Se solo Attack on Titan avesse avuto Naruto all’interno del roster di personaggi, Eren non avrebbe mai fatto distrutto tutto e tutti con la Marcia dei Colossali. La comprensione di Naruto verso la sofferenza e la solitudine, misto al suo potere di i villain suoi alleati (senza parlare di jutsu), sarebbero forse bastati per fermare l’intento di Eren di compiere un genocidio volto alla ricostruzione dell’umanità.

Se siete appassionati anche di Naruto sapete benissimo di come il Talk no Jutsu abbia funzionato su villain come Gaara, Pain e Obito, successivamente passati al lato buono per via delle capacità di dialogo del protagonista quando si parla di dolore, depressione e sofferenza.

Non essendo una vera e propria tecnica parliamo solo di probabilità quando discutiamo di Eren e Naruto, ma allo stesso tempo poteva essere una possibilità concreta per fermare l’attacco genocida del protagonista di Attack on Titan, al momento ancora impegnato nella distruzione dell’uomo all’interno della prima parte del finale.

Voi cosa ne pensate? La capacità di comprensione di Naruto avrebbe fermato Eren da questo massacro? Diteci la vostra.

Fonte Facebook Daily Dose of Anime