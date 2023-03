The Pokémon Company International a quanto pare anche nel 2022 ha segnato dei record importanti per quanto riguarda le vendite del merchandising e del TGC, il gioco di carte collezionabili più famoso in tutto il mondo insieme a Magic e Yu-Gi-Oh!

Così come leggiamo su Pokéguardian, la società ha pubblicato in maniera ufficiale i dati di vendite dell’anno scorso, probabilmente uno dei più redditizi fino a questo momento.

Questa esponenziale crescita è stata riconosciuta da NPD, società leader nelle ricerche di mercato, che ha assegnato a Pokémon tre importanti riconoscimenti in occasione della più grande fiera europea del giocattolo, la Spielwarenmesse, tenutasi in Germania.

I premi assegnati al brand sono i seguenti: Top Gaining Property dei giocattoli totali in Europa e Top Gaining Property dei giochi e dei puzzle in Europa. Secondo i dati disponibili nella fonte la società ha avuto delle crescite significative in Germania, Regno Unito e Italia.

Pokémon, vendite da capogiro anche nel 2022: tra merchandising e TGC

In territorio nostrano ha mostrato la crescita più forte tra le prime 15 proprietà con un aumento del 101% rispetto all’anno precedente: un record davvero incredibile se ci riflettiamo. Sempre tramite la fonte possiamo leggere le parole e il pensiero di Mathieu Galante, direttore licenze EMEA di The Pokémon Company International:

“Tutto questo successo è stato costruito grazie ai progetti che abbiamo portato per il 25° anniversario del franchise, su questo non abbiamo dubbi. Abbiamo portato un programma mondiale ricco di entusiasmo e novità, rendendo partecipi tutti gli appassionati dei Pokémon in maniera attiva. Siamo ovviamente molto soddisfatti di questo risultato, e l’espansione del nostro marchio continua ancora oggi verso le nuove generazioni, nonostante siano trascorsi ormai molti anni dall’inizio ufficiale di questa avventura. Stiamo già all’opera per portare tantissime novità nei prossimi mesi, quindi restate aggiornati”.

Senza dubbio era anche semplice calcolare il successo del brand nel 2022, visti gli enormi risultati delle trasmissioni anime e delle vendite delle carte collezionabili, ancora oggi tra i prodotti più ambiti di sempre in ambito collezionistico appunto. Cosa ne pensate di questi incredibili dati? Amate il franchise? Diteci la vostra.

Fonte Pokéguardian