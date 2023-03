Sappiamo benissimo come One Piece gestisce i legami di parentela e le rivelazioni legate ai protagonisti della storia, e proprio per questo al momento sappiamo davvero poco delle origini del protagonista Luffy, che stando alle ultime informazioni potrebbe avere un legame di parentela anche con Shanks il Rosso.

L’attuale Imperatore del mare, così come @newworldartur ci riporta ha dei legami di parentela con Roger, il Re dei Pirati, e allo stesso tempo quest’ultimo è anche collegato ad Ace come ben sappiamo. Una delle persone più importanti per Luffy è infatti nato dall’unione di Roger e Portgas D. Rouge.

Da come è possibile visionare nel post in calce il noto profilo a tema One Piece ha stilato un’interessante teoria dove Shanks e Ace sono fratelli, dato che sostanzialmente condividono lo stesso padre. Come accennato Il Rosso non ha lo stesso sangue di Roger a livello biologico, ma allo stesso tempo è stato adottato dal Re dei Pirati.

“La cosa più folle del Film RED e di come quest’ultimo rende Shanks il fratello di Ace e Luffy”.



Da qui parte una teoria al momento molto fantasiosa, dove l’utente in questione elabora un pensiero comunque interessante dove Luffy sia il fratello sia di Ace che di Shanks, anche se in una maniera altamente diversa e sfaccettata al momento. In attesa di nuovi dati questa è un’ipotesi comunque molto intrigante.

La teoria potrebbe quadrare ma come accennato l’unico figlio biologico del Re dei Pirati è solamente Ace, di conseguenza fratellastro di Luffy e anche Shanks, dato che l’imperatore è stato il figlio adottivo di Roger. Al momento sappiamo davvero poco di questi legami, ma il tutto potrebbe essere svelato verso la fine della storia.

Oda allo stesso tempo potrebbe capovolgere tutto, e magari potrebbe anche lasciare qualcosa in sospeso se ci pensiamo, dato che tra le mosse dell’autore è presente anche questo. Voi cosa ne pensate di questa valida teoria? Sarebbe bello scoprire che lo stesso Luffy possa appartenere sia a Shanks che ad Ace.

