A quanto pare Terror Man diventerà un anime, con l’annuncio ufficiale pubblicato di recente su Twitter. YLAB Studio ha confermato la produzione tratta dal noto Webtoon, ampliando ancora una volta questo panorama destinato solamente a fare faville nel corso dei prossimi anni.

Il webcomic di successo sarà adattato dallo Studio Bazooka insieme a Dr. Movie. Terror Man è un manhwa proveniente dalla Corea del Sud ed è opera dei creatori Go Jin-Ho e Han Dong-Woo.

Pubblicata da Webtoon, la serie completa conta oltre 200 capitoli e presenta una premessa piuttosto ambiziosa che i fan di Chainsaw Man sicuramente apprezzeranno.

La storia è stata molto apprezzata dal pubblico, quindi anche per questo si è deciso di puntare su un adattamento animato dedicato, che come ben sappiamo dona sempre manforte all’opera originale. Le vicende mettono al centro Jungwoo Min, un ragazzo capace di prevedere le pieghe che prenderà il futuro da lì a molto tempo.

Specificatamente il protagonista ha anche la possibilità di vedere le conseguenze che potrebbe portare una determinata scelta o una decisione in particolare, quindi anche per questo il peso del ragazzo è veramente rilevante in questo caso, così come leggiamo su CB.

Jungwoo usa quindi il suo potere per individuare questi momenti chiave e fermare il terribile futuro che potrebbero portare, ma le sue azioni finiscono per etichettare l’uomo come un terrorista. Da come possiamo immaginare questo distrugge il protagonista, che viene ripudiato dalla razza che lui stesso vuole salvare.

Terror Man: il noto Webtoon diventa un’anime, ecco l’annuncio ufficiale

Webtoon "Terror Man" by YLAB Studio, Go Jin-Ho, Han Dong-Woo is receiving an animated adaptation Studio: Studio Bazooka, Dr. Movie Print English License @AblazePub Digital @webtoonofficial pic.twitter.com/2eh1uLprlM — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) March 11, 2023

Da come potete vedere l’input è sicuramente molto interessante, anche considerando il pizzico di originalità che è presente all’interno di questa storia, così come accade con la maggior parte di questi Webtoon, al momento con un potenziale davvero pazzesco e sicuramente in crescita.

Ma la domanda è sempre la stessa: sarà all’altezza dell’opera originale l’anime? Questo non possiamo saperlo fino alla sua uscita ufficiale, anche se le premesse e le promesse cono comunque alte, visto anche il fandom acquisito dalla storia nel corso del tempo. Voi conoscevate Terror Man? Se sì vi sta piacendo? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter @Manga Mogura RE