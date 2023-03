One Piece Odyssey: è partita la serializzazione della Light Novel dedicata

One Piece Odyssey fin dalla sua uscita è stato apprezzato da una vastissima fetta di pubblico e al momento è considerata una delle trasposizioni videoludiche più riuscite di sempre. Il noto JRPG targato Bandai Namco a quanto pare avrà anche una Light Novel dedicata, così come ci riporta ANN.

I precedenti romanzi di One Piece pubblicati sulla rivista One Piece includono One Piece Heroines e One Piece: Ace’s Story. Quest’ultimo disponibile anche in lingua italiana nelle nostre librerie e fumetterie. Lo avete letto?

Il 15° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato la bellissima notizia, confermando al momento la lavorazione di un romanzo dedicato alla storia inedita presente nel titolo in questione. Quest’ultimo è attualmente serializzato nel “mook” (libro rivista) di One Piece Magazine.

La light novel in questione ha iniziato la sua corsa nel 16° numero del mook, uscito il 2 marzo; quindi il tutto è anche abbastanza recente. In Giappone la pubblicazione di questo genere di storie avviene a puntante e non sono capitoli riuniti in un solo volume come accade da noi in Italia.

One Piece Odyssey: è partita la serializzazione della Light Novel dedicata

Gli autori dietro questo adattamento sono Jun Esaka (Naruto: Sasuke’s Story–The Uchiha and the Heavenly Stardust, One Piece Heroines novels), che si sta occupando della scrittura del romanzo in questione, mentre Nakamaru sta disegnando le illustrazioni; quindi il tutto conterrà anche dei disegni.

Il successo e le vendite di Odyssey hanno condotto Shueisha a puntare sull’adattamento scritto della storia che è possibile vivere in questo JRPG, al momento come già accennato il miglior videogioco a tema One Piece meglio riuscito degli ultimi anni, se non di sempre. Voi lo avete giocato?

ILCA (Pokémon Diamante Brillante/Perla) ha sviluppato il JRPG e Bandai Namco Entertainment ha prodotto il gioco

Il gioco One Piece Odyssey è stato pubblicato il 13 gennaio, in ritardo rispetto all’uscita originariamente prevista per il 2022. Tantissimi trailer e sketch hanno accompagnato i mesi prima dell’uscita ufficiale, come anticipato fissata per gli inizi di questo 2023. Una volta terminata la light novel sicuramente arriverà anche in terra nostra.

Fonte Anime News Network