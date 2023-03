One Piece Film: Red: il film mostra un vecchio nemico in un cameo

One Piece Film: Red è il quindicesimo lungometraggio della serie di Eiichiro Oda uscito l’anno scorso. Chiaramente è riuscito a conquistare la vetta come il più grande film anime di tutti i tempi di One Piece.

Oggi vogliamo riportare che molti fan della serie e del film sono riusciti sorprendentemente a scoperto un Easter Egg che riguarda un vecchio nemico della serie. Si tratta del primo nemico di Monkey D. Rufy, comparso nel primo progetto anime di One Piece. Il suo nome è Gyanzak, un pirata con un’armatura simile a un granchio, che presenta armi nascoste, nonché il capitano dei pirati di Ganzack.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Ganzack, the antagonist of the original One Piece OVA, makes a brief cameo in Film RED. This is because the film was directed by the same director as the OVA pic.twitter.com/9z9aQ6BsPL — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 8, 2023

Come si può vedere dal contenuto riportato, il cameo di questo personaggio nel film è legato al regista di Red, lo stesso ad aver diretto l’OVA (Video d’animazione Originale).

Gyanzak non è mai più apparso nella serie dopo il primo adattamento anime di One Piece. Nel manga invece non è mai apparso. Quindi solo i più attenti riusciranno a scorgere questo pirata e molti saranno spinti a riguardare il film.

One Piece Film: Red si concentra principalmente su Shanks il Rosso, uno dei personaggi più amati e anche misteriosi della serie. Il film dunque lascia più spazio al pirata, svelando anche qualche segreto. Il lungometraggio infatti introduce sua figlia Uta e anche altri personaggi. Eiichiro Oda ha svolto un ruolo molto importante per questo film, lavorando come produttore esecutivo, revisore della sceneggiatura e character designer.

Il mangaka in persona ha infatti realizzato gli outfit per Rufy, Zoro, Nami, Usopp, Chopper, Franky, Sanji e Nico Robin, che hanno alcuni brevi momenti nel film. La prima volta che One Piece ha debuttato in un adattamento anime è stato nel 1998. E ai loro inizi, il gruppo iniziale di Cappello di Paglia era impegnato nella lotta contro questo villain noto come il pirata Gyanzak.

Parlando sempre di anime, al momento gli episodi stanno adattando gli eventi di Wano, che godono di un forte consenso da parte del pubblico per via di una qualità di alto livello mai vista prima.

Fonte – Comicbook