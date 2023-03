One Piece: RED è uscito ormai da alcuni mesi nel mondo, e proprio in occasione dell’8 marzo Prime Video ha deciso di caricarlo sulla sua piattaforma streaming, donando così un bel regalo a tutti. Detto questo all’interno del lungometraggio sono presenti tantissimi personaggi, tra cui numerosi villain.

Su questa base sono presenti un numero consistente di personaggi e come se non bastasse alcuni sono anche di vecchia data. Così come possiamo leggere su Comic Book uno di questi è un nemico “cult”, che diede filo da torcere a Luffy e i suoi compagni durante i primi episodi dell’anime (OAV per la precisione ndr).

Stiamo parlando di Ganzak, un personaggio mai apparso nemmeno nel manga ma che diede filo da torcere come accennato, ai personaggi della storia, da allora mai più apparso nella storia.

“Ganzack, l’antagonista dell’OVA originale di One Piece, fa un breve cameo in Film RED. Questo perché il film è stato diretto dallo stesso regista di tale episodio, e per questo il personaggio ha donato al pubblico questa piccola apparizione”. Il motivo è semplice ma i feels sono veramente alti:



Ganzack, the antagonist of the original One Piece OVA, makes a brief cameo in Film RED. This is because the film was directed by the same director as the OVA pic.twitter.com/9z9aQ6BsPL — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 8, 2023

Queste sono delle chicche davvero curiose e particolari per i fan, anche se parliamo di personaggi quasi dimenticati e mai apprezzati in determinati casi. Essendo lo stesso regista di quell’OAV è stata colta l’occasione per rilanciare al centro Ganzack, un villain anche abbastanza tosto all’epoca.

Accade spesso come ben sappiamo, che questi personaggi appaiano in determinate saghe per poi scomparire, anche se a volte rimangono nel cuore degli appassionati; così come riportiamo anche da CB.

I cosiddetti “OAV” e tali “filler” sono proprio tra questi e casi, e anche in un film importante come RED questi ultimi possono apparire senza problemi, specie se si tratta solamente di comparse. Rammentiamo ancora una volta la presenza del quindicesimo lungometraggio di One Piece sulla piattaforma Prime Video. Cosa ne pensate?

Avete visto la pellicola al cinema oppure non avete ancora “buttato un occhio al riguardo?” Diteci la vostra nei commenti, discutendo anche della vostra opinione al riguardo.

