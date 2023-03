One Piece: il volume 105 riporta una modifica

One Piece è in corso da tanti anni ormai e nel corso di tutti questi anni Eiichiro Oda è riuscito a intrattenere tantissimi appassionati di diverse generazioni. Le avventure di Rufy sono caratterizzate da tanti personaggi, nemici e alleati come anche eventi memorabili. One Piece è serializzato da Shūeisha sulla rivista Weekly Shōnen Jump a partire dal 1997. Il primo volume in formato tankobon è stato pubblicato nel dicembre del 1997 e dopo quasi 26 anni il manga è ancora in corso. Infatti recentemente, precisamente il 3 marzo, in Giappone è uscito il volume 105.

Oggi vogliamo riportare che il volume 105 contiene una modifica in uno dei dieci capitoli che racchiude. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The volume edition has revised the Lulusia Kingdom being located in the Grand Line, not the New World. This makes it consistent with previous text boxes #OnePiece https://t.co/N7jx00fZ5H — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 9, 2023

La modifica di cui stiamo parlando riguarda il capitolo 1060, che è presente nel volume 105. Questo capitolo ha mostrato un evento che ha suscitato tantissima curiosità tra i fan, non ancora chiarito da Oda. Infatti la scena riguarda Sabo, il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria e fratello di Rufy e Ace, che riesce e mettersi in contatto con Dragon e gli altri componenti dell’Armata. Quando lo fa si trova nel Regno di Lulucia, un regno del Paradiso che faceva parte del Governo Mondiale.

Riportiamo che il volume 105 ha rivisitato il luogo in cui si trovava questo Regno, quindi invece di trovarsi nel Nuovo Mondo, ora si trova nella Rotta Maggiore. Questa correzione rende la narrazione coerente con le caselle di testo precedenti nel capitolo 1060.

L’intera isola non esiste più, perché annientata completamente da Im. Sabo si trovava esattamente lì nel momento della cancellazione totale del Regno ed era in contatto con Dragon e gli altri. Il capo di Stato maggiore è riuscito a spiegare a tutti che non era lui l’autore dell’assassinio di Re Cobra, il padre di Nefertari Bibi. E mentre stava per svelare cosa aveva visto a Marijoa, Im comunica al dipartimento comunicazioni che il Regno di Lulucia non è mai esistito. Al momento non ci sono novità su Sabo e sulle intenzioni del Governo Mondiale.