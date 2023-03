One Piece: Oda risponde ad una domanda legata all’arco di Wano

Il manga di One Piece al momento sta attraversando il suo arco narrativo finale dopo più di 25 anni di serializzazione. L’arco narrativo più lungo di sempre del manga è sicuramente quello di Wano. Oggi vogliamo riportare che Eiichiro Oda ha risposto ad una delle principali domande dei fan rimaste senza risposta. Con l’arco di Wano, One Piece ha potuto mostrare tantissimi sviluppi che hanno portato Rufy a risvegliare il vero potere del suo Frutto del Diavolo e a diventare Imperatore del mare dopo avere sconfitto Kaido.

Ma oltre questi eventi chiave, nel corso dell’arco di Wano sono successe anche altre cose che alcuni fan non hanno dimenticato e che vogliono chiarire.

Con il volume 105 del manga di One Piece, arrivato sugli scaffali in Giappone a inizio marzo, Oda ha risposto ad alcune delle domande. Una di queste domande era legata alla natura del frutto SMILE per capire perché Chopper non è riuscito a fare nulla per guarire coloro colpiti dai suoi effetti. Sfortunatamente, come ha spiegato Oda, Chopper non ha ancora l’abilità di farlo.

Oda ha spiegato che Chopper “non ha ancora la capacità medica di produrre medicine in grado di invertire gli effetti della risata degli SMILE“. A consolidare ulteriormente il fatto che gli abitanti di Wano dovranno convivere con questo è il commento di Oda. Il mangaka confessa che ci sono cose per cui non si può fare nulla in questo mondo, ma il mangaka crede che la gente di Wano ce la farà.

È interessante che Eiichiro Oda sveli che Chopper non abbia “ancora” l’abilità medica per guarire gli effetti negativi degli SMILE.

Questo vuol dire che non è esclusa la possibilità che Chopper riuscirà a guarire la gente di Wano. Tuttavia non c’è nessuna certezza che questo accada, infatti Oda dice risponde anche dicendo che questa potrebbe essere una condizione con cui la gente di Wano dovrà convivere.

Tuttavia, la situazione generale è sicuramente più rosea. Infatti la vittoria di Rufy e dei suoi alleati contro la tirannia di Kaido, ha già donato un futuro migliore a tutti.

Fonte – Comicbook