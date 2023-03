Pokémon: svelati quattro nuovi personaggi per il nuovo anime

La serie Pokémon è pronta a tornare sul piccolo schermo il mese prossimo con un nuovo anime. La grande novità sarà non vedere più Ash Ketchum come protagonista principale. Infatti una serie di episodi speciali intitolata Pokémon: Aim to be a Pokémon Master, vede permette a tutti i fan di dire addio al leggendario personaggio. Gli episodi restanti sono sempre meno, quindi manca poco al debutto dei nuovi protagonisti che sostituiranno il campione del mondo. Stiamo parlando di Liko e Roy, dei quali abbiamo riportato il primo design e oggetti misteriosi. Oggi vogliamo parlare di alcuni nuovi personaggi che saranno presenti nel prossimo anime. Questa novità arriva tramite un nuovo trailer, che rivela quattro nuovi allenatori in compagnia di alcuni Pokémon molto conosciuti tra i fan. Il trailer è visibile in cima al presente articolo.

I videogiochi del franchise, come Pokemon Go, Pokemon Scarlatto e Violetto, hanno introdotto ai fan innumerevoli personaggi, poi comparsi nell’adattamento animato. Questi quattro nuovi allenatori sono descritti come i membri dei “Rising Voltecters“, un gruppo di appassionati di Pokémon che vedono nel Professor Friede il loro leader. Abbiamo avuto modo di presentare Friede recentemente e insieme a lui c’è il Capitano Pikachu.

Di seguito elenchiamo i nomi dei personaggi, degli attori che li doppieranno e dei loro Pokémon:

Orio, doppiata da Ayane Sakura, è una ragazza amante delle cose meccaniche il cui partner è un Metagross;

Murdock doppiato da Kenta Miyake, è un cuoco il cui partner è un Rockruff;

Molly doppiata da Kei Shindo, è una dottoressa la cui partner è una Chansey;

Randoh doppiato da Ikkyu Juku, è un misterioso pescatore che ricorda un Drampa.

Proprio come Friede, anche questi nuovi allenatori avranno al loro fianco un compagno tascabile, che si può vedere nel trailer sopra riportato. Al momento non sappiamo che ruolo avranno questi personaggi nell’anime. Sappiamo che Friede è un alleato per Liko e Roy, mentre non possiamo propriamente dire lo stesso per questi nuovi personaggi.

L’adattamento animato ha rivelato diversi dettagli sull’imminente partenza di Ash e sui due nuovi allenatori pronti a sostituirlo. Tuttavia ci sono altrettanti misteri.

Ketchum nel frattempo si è riunito con compagni e Pokémon di vecchia data, con l’ultimo obiettivo di capire cosa significa essere un maestro di Pokemon.

