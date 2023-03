One Piece e Dragon Ball sono ottime storie per i neofiti, secondo Micheal B. Jordan

One Piece e Dragon Ball sono sicuramente tra i manga più conosciuti al mondo, e anche secondo Micheal B. Jordan, protagonista di Creed queste ultime sono ottime storie per i neofiti, quindi per il pubblico che vuole approcciarsi al fantastico e meraviglioso mondo dei manga e degli anime.

Da come avete avuto modo di leggere negli scorsi articoli l’interprete di Adonis e regista di Creed III ha citato alla grande il mondo degli anime, trascinando nel suo film serie come Dragon Ball, Hajime no Ippo, Rocky Joe e davvero tanti altri. Tra regia, sequenze di combattimento e fotografia il film è un grandissimo tributo ai medium nipponici.

In una recente intervista quindi, è stato chiesto all’ormai noto attore quali opere consiglierebbe ai neofiti di manga e anime, e come accennato tra quelli principali troviamo Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter e anche Bleach. Chiunque appassionato è d’accordo, visto il contenuto meraviglioso di tutte le storie. Il post arriva da @DragonBallBLK:

One Piece e Dragon Ball sono ottime storie per i neofiti, secondo Micheal B. Jordan

“Michael B Jordan afferma che questi sono i 5 TOP ANIME con cui i nuovi fan dovrebbero iniziare. Non posso dire che ha torto”. E sicuramente neanche noi possiamo dargli torto.



1. ONE PIECE

2. DRAGON BALL

3. NARUTO

4. BLEACH

5. HUNTER X HUNTER Michael B Jordan says these are the TOP 5 ANIME new fans should start out with. Cant say that’s he’s wrong. That’s a HEAVY HITTER LIST pic.twitter.com/b6VfvN1BLG — BlackScape (@DragonBallBLK) March 6, 2023

Agganciandosi a questa sua passione la stampa, così come possiamo leggere su Comic Book, ha chiesto a Jordan se avrebbe diretto il live-action di Dragon Ball Evolution nel caso gli avessero proposto tale fardello, e l’attore senza sbilanciarsi più di tanto ha detto semplicemente “sarebbe la sfida più grande di sempre”, senza aggiungere altro.

Come ben sapete “Evolution” è probabilmente il live-action più azzardato è mal riuscito della storia. Il film ha floppato talmente tanto da diventare un cult del trash, oltre che un vero e proprio manuale su come non fare un film in “real life” trasposto da anime o manga. L’esempio opposto può essere il film di Old Boy.

Voi cosa ne pensate di Micheal B. Jordan alla regia di un live-action su Dragon Ball? Fateci sapere la vostra nei commenti sotto i nostri post social.

Fonte Comic Book – Twitter Dragon Ball BLK