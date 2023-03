Creed III cita Dragon Ball Z, Hajime no Ippo, Rocky Joe e tanti altri

Creed III è appena uscito nelle sale e sta riscuotendo un ottimo successo. Per chi non lo sapesse il film è diretto dal protagonista del film Micheal B. Jordan, da come abbiamo avuto modo di vedere nel corso di questi mesi un grande appassionato di anime. Infatti la pellicola cita tantissimi prodotti cult del noto medium giapponese.

Da Hajime no Ippo fino a Rocky Joe, passando ovviamente per l’intramontabile serie animata di Dragon Ball Z, ampiamente onorata in questo terzo capitolo della saga nata dalla costola del celebre Rocky. Da come potete vedere dal post in calce di @zerowontmiss pescato direttamente da Comic Book.

“Ho appena finito di guardare Creed III e dannazione, sono appena stato testimone del miglior anime live action di tutti i tempi”.

Da come potete vedere la prima immagine si rifà all’epica battaglia tra Goku e Vegeta, anche se originariamente Toriyama ha palesemente citato il pugno iconico tra Joe Yabuki e Rikishi. Il secondo frame mette a paragone il terzo capitolo del film con l’anime/manga sulla boxe Hajime no Ippo, anch’esso una perla dello spokon.

Ovviamente non è citato solamente in quella scena visionabile in alto, dato che tutto il combattimento può ricordare un enorme citazione a quella che è l’impostazione del manga di George Morikawa. Infine in basso, possiamo notare questa bellissima citazione sempre a Dragon Ball Z, dove Goku colpisce violentemente Freezer allo stomaco.

Di sicuro non stiamo parlando di plagio, visto che nonostante la citazione evidente Jordan riesce comunque a fare sue le scene in questione, creando la propria leggenda basata su Adonis Creed, figlio del leggendario Apollo, una delle colonne portanti della saga di Rocky.

Chiunque è appassionato di anime è riuscito a cogliere quantomeno le citazioni più evidenti, intanto che quelli più esperti hanno scovato anche altre citazioni appartenenti al medium.

Questo indica l’influenza e anche l’importanza dell’animazione giapponese all’interno di film, libri, comics e via discorrendo, confermando l’inizio di un percorso destinato solamente a crescere. Voi cosa ne pensate? Avete visto il terzo capitolo di Creed? Diteci la vostra.

Fonte principale Comic Book – Twitter