Demon Slayer: To the Swordsmith Village è solo una trovata commerciale? Secondo il pubblico sì

Demon Slayer: To the Swordsmith Village è appena arrivato anche nelle sale nostrane, e nonostante questa critica letta dal titolo sta comunque ottenendo dei discreti incassi. Dopo gli elogi da 10/10 da parte dell’utenza mondiale, ecco che puntualmente arriva la critica per quanto riguarda il tornaconto economico dietro la produzione del film.

Come tutte le opere di successo è anche normale per chi produce il film ottenere più incassi possibili, anche se in questo caso non si critica in maniera grossolana questa scelta, dato che il film sostanzialmente ha subito un minimo sforzo per essere portato in sala.

Infatti come ben sappiamo Demon Slayer: To the Swordsmith Village contiene gli ultimi episodi della seconda stagione della serie animata e il primo della terza stagione, donando così al pubblico una sorta di recap e di un’anteprima del nuovo arco narrativo.

L’operazione è sicuramente commerciale, ma stando alle lamentele del pubblico questa volta è davvero palese, viste che nel montaggio finale sono presenti i titoli di coda degli episodi con annesso riassunto all’interno dell’episodio successiv (o almeno nella versione estera).

In pratica non è stata neanche seguita l’operazione del montaggio, anche se le musiche e le immagini sono state riviste per le sale cinematografiche. Questa cosa ha ovviamente scosso una grossa fetta di pubblico, a conti fatti non abbastanza soddisfatto.

watched the demon slayer movie in theatres today

half of the movie was just the last episodes of the previous season, the other half was episode 1 of the new season pic.twitter.com/yiqIg297P4 — Sai (@isaylottastuff) March 2, 2023

Un Tweet di @isaylottastuff diventato virale su Twitter cita il seguente testo: “Ho appena visto il film nuovo di Demon Slayer, e mi sono trovato davanti semplicemente i due episodi della seconda stagione e il primo della terza”.

Non è stato aggiunto niente e ovviamente il lungometraggio è una trovata commerciale volta alla sponsorizzazione di questa nuova stagione. Ovviamente non c’è nulla di male in questo, ma a qualcuno sicuramente non è andata giù questa questione, mentre altri si sono ancora una volta esaltati, viste le numerose opinioni positive.

Voi avete visto Demon Slayer: To the Swordsmith Village? Siete stati infastiditi dalla questione? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter @isaylottastuff