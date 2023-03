Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è uno dei franchise più amati al mondo, e lo attestano anche gli incassi del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village. Oltre i record economici così come possiamo leggere anche su Comic Book, arrivano anche le opinioni positive del pubblico ad attestare tale successo.

Dopo il successo in Giappone il lungometraggio anime è approdato in America e in Italia, ottenendo anche in queste sale un successo senza pari. D’altronde come poteva essere altrimenti? Dopo l’arrivo della seconda stagione su Prime Video e l’annuncio della terza stagione in uscita ad aprile, i fan non potevano farsi sfuggire questa nuova pellicola.

Rammentiamo che il film si presenta al pubblico con gli ultimi due episodi dell’arco del Distretto dell’Intrattenimento e con il primo episodio della nuova stagione, così da donare un assaggio importante di quelle che saranno le nuove sfide affrontate da Tanjiro e compagnia.

Demon Slayer: To the Swordsmith Village sta facendo impazzire il pubblico

Uno dei primi commenti che leggiamo è il seguente: “Demon Slayer: to the Swordsmith Village (Film) – 9/10 Prima di tutto, nel film ci sono gli ultimi due episodi dell’ultima stagione, il che è stato davvero bello da vedere in qualità cinematografica e rimasterizzata. In più è anche presente il primo episodio della nuova stagione, che devo ammettere è stato veramente “infuocato”.

Demon Slayer: to the Swordsmith Village (Movie) – 9/10

First off, it has the last two episodes of the last season, which was really nice to see in theater quality, and the first episode of the new season was pretty fire. The meeting portion's cinematography was insane. pic.twitter.com/rKVOcDArVW — Skippé (@Skippe4090) March 4, 2023

Non vedo l’ora di vedere altri episodi della nuova stagione di Demon Slayer [Swordsmith Village Arc]

Can't wait to see more episodes of the new Demon Slayer season [Swordsmith Village Arc] Movie was 10/10 worth it. pic.twitter.com/Qt4620WbC2 — devildarker30000 (@demonixblood) March 2, 2023

Sono andato a vedere il film The Demon Slayer Swordsmith Village Arc oggi, ma non dovrebbero mettere almeno altri 2 episodi della terza stagione di Demon Slayer, ma hanno fatto un riepilogo della stagione 1 e 2, quindi hanno inserito il finale della seconda stagione ma non la terza stagione L’apertura era di fuoco”.

Went to see The Demon Slayer Swordsmith Village Arc movie today but ngl they should put at least 2 more episodes of Season 3 of Demon Slayer but made a recap of Season 1 & 2,then they put in the Season 2 Finale but ngl The Season 3 Opening was 🔥 #DemonSlayer #DemonSlayerMovie pic.twitter.com/o204JiXt6n — 𝒦ℯ𝓋 |ケヴ ツ⚔️ (@LimitzKev) March 5, 2023

“Demon Slayer: arco del villaggio di Swordsmith (film): è difficile valutarlo, ma sicuramente più anime dovrebbero farlo (riprodurre gli ultimi episodi della stagione precedente e avere un’anteprima teatrale globale della nuova stagione). Evento molto divertente”.

Demon Slayer: Swordsmith village arc (movie): hard to rate this one More anime should do this (play the last few episodes of the previous season and have a global theatrical premiere of the new season). Very fun event pic.twitter.com/iAHWDgAjTw — Vergul (@Vergul_May_Cry) March 5, 2023

Da come potete vedere tutti i commenti sono altamente positivi e il pubblico ha sostenuto ancora una volta il franchise, donando una fiducia unica alla produzione dietro tale fenomeno. Voi avete visto il film?

