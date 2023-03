Attack on Titan: la prima parte del finale mostra la vita ultraterrena

Attack on Titan ha reso disponibile al mondo la prima parte di questa “Final Season” mostrando alcune scene brutali ed altre davvero molto dolci ed emozionanti, capaci di strappare le lacrime anche agli spettatori più forti.

Successivamente a una determinata morte, l’anime ha mostrato la visione della vita ultraterrena, mostrando che fine hanno fatto tutti i personaggi a cui eravamo affezionati. Di seguito ci saranno spoiler, quindi se non siete in pari non continuate.

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 se non lo avete ancora visto è attualmente disponibile su Crunchyroll, quindi se non lo avete recuperato correte a farlo.

Da come siamo stati abituati nel corso del tempo la storia creata da Isayama ha sempre costruito e mostrato un mondo violento, egoista, colmo di solitudine e violenza, ma nonostante questo si sono spesso palesate delle persone coraggiose, che hanno saputo donare anche la loro vita per portare in salvo le persone amate.

La prima parte del finale non si “distacca” da questa realtà e mette al centro di un episodio del genere Hange Zoe. La ragazza per salvare Armin e tutti gli altri si lancia verso un ultimo attacco nelle fauci dei Titani, morendo così come è vissuta: da eroe.

Successivamente alla sua dipartita Zoe si risveglia in un posto calmo e piacevole, dove ad aspettarla ci sono tutti i suoi compagni che hanno perso la vita in questa guerra contro i Giganti. Quindi proprio con questa sequenza abbiamo un assaggio di come Isayama ha deciso di rappresentare l’aldilà nel mondo di AOT.

Tramite Comic Book e l account Twitter @AnimeScenesJPN possiamo vedere nel dettaglio questa sequenza, che sicuramente avrà colpito il cuore di tantissimi appassionati della nota serie ormai cult.

Erwin e tutti gli altri che hanno dato la vita per un futuro migliore all’umanità, si ritrovano tutti insieme nello stesso posto, finalmente in pace, finalmente riuniti senza nessuna minaccia a rincorrerli: sono liberi dal peso, esenti dalla sofferenza e dal dolore che ha sempre incombeva sulle loro vite. Cosa ne pensate di questa visione dell’aldilà?

