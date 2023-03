One Piece: la nuova alleanza di Luffy si mostra al pubblico (SPOILER)

One Piece dopo gli ultimi capitoli ha mostrato un’alleanza molto importante e anche interessante, visti gli ultimi eventi che hanno coinvolto la ciurma dei Mugiwara con questi ultimi. La saga finale è iniziata e alcune dei segreti della Grand Line stanno venendo a galla: Oda ha anche annunciato un imminente scontro finale per alcune fazioni.

Prima di continuare con l’articolo vi ricordiamo la presenza di spoiler.

Detto questo l’alleanza in questione è tra i Mugiwara e il CP0, nemico indiscusso della leggendaria ciurma. Quando tutto è saltato al controllo di Vegapunk sull’isola di Egghead, lo stesso Rob Lucci ha proposto a Luffy di allearsi, dato che era inutile una guerra tra loro mentre c’erano altri pericoli da affrontare per entrambi.

I Seraphim sono al momento la minaccia principale e così come vediamo all’interno del capitolo 1076 dopo qualche esitazione da parte di Zoro l’alleanza è stata costruita, anche perché il ragionamento più appropriato porta proprio a questa soluzione.

Tramite CB vediamo che Lucci e Luffy di certo non si piacciono ma le loro forze unite possono distruggere la minaccia dei Seraphim, al momento fuori controllo. Vegapunk infatti ha perso di mano la situazione e l’isola è come accennato in percolo.

Nonostante il capitano dei Mugiwara accetta la tregua, quest’ultimo si rivolge in questo modo verso Lucci: “Dopo che li avremo fermati tutti e quattro farete meglio a non dare la caccia ai miei amici: neanche ai Vegapunk, anche perché non potete battermi in un combattimento. Capito?”

Ovviamente questa collaborazione di certo non è un evento scontato e Zoro nonostante abbia accettato per esempio, è ancora restio a tal proposito, nonché convinto che quest’ultima possa ritorcersi contro di loro. Nonostante tutto potrebbe esserci un altro modo per risolvere la situazione?

Le soluzioni sono ristrette specie in un momento del genere che dona poco tempo per pensare a qualche altra soluzione un tantino più pratica. Rammentiamo che il capitolo discusso in questo articolo potete trovarlo disponibile sull’app di Shueisha ufficiale MangaPlus. Voi lo avete già letto? Nel caso cosa ne pensate di questo nuovo team?

Fonte Comic Book