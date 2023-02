Dragon Ball: l’animatore smentisce i rumour sulla nuova serie animata

Dragon Ball è una serie amata in tutto il mondo e proprio per questo ogni notizia o rumour riguardante il franchise ha sempre intorno un’attenzione mediatica importante intorno, senza sé e senza ma.

Con l’uscita del nuovo film e dell’accostamento del manga con quest’ultimo, il pubblico si è chiesto se mai arriverà una nuova serie di Super, senza ottenere dei risultati concreti al momento.

Purtroppo infatti, dopo tanti rumour al riguardo l’animatore Chikashi Kubota ha aggiornato il pubblico su Twitter, ammettendo di non aver sentito ancora nulla al riguardo di una nuova serie. Questo dice molto vista la posizione del medesimo all’interno della produzione animata.

Kubota ha parlato al Japan Expo Sud dell’argomento, declinando ogni voce riguardante una nuova serie animata, che sia canonica o meno. Non sappiamo se questa è una tecnica per depistare e non far diffondere i rumour, ma se anche fosse al momento non abbiamo nessuna conferma al riguardo, e questa volta la fonte è più che affidabile.

Tramite Comic Book e DBSChronicles leggiamo: “Chikashi Kubota nega che ci sia attualmente un progetto anime di Dragon Ball in produzione. Aggiunge inoltre che se ce ne fosse uno, avrebbe ritardato tutti gli altri suoi progetti (OPM S3) per lavorarci.

Questo vuol dire che quest’ultimo dovrebbe essere a lavoro solamente su Dragon Ball in questo momento se ci fosse una nuova serie in produzione, ma come detto anche dall’animatore della Toei Animation al momento non è così.

Questo ha sconvolto il web ovviamente, visto che i nuovi rumour avevano donato una speranza al pubblico in trepidante attesa per quanto riguarda una nuova serie di Super, con al centro Magari Molo, Granolah e via discorrendo.

Chikashi Kubota denies there being any Dragon Ball anime project in production currently. He further adds that if there was one, he would've delayed all his other projects (OPM S3) to work on it. (via @ten3_1 | Japan Expo Sud 2023) pic.twitter.com/sJgtHV3Mt4 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 27, 2023

Se al momento è in produzione un nuovo anime di Dragon Ball Kubota probabilmente è intento a non divulgare nulla al riguardo probabilmente, o semplicemente non è stato chiamato per lavorare a quest’ultimo. Detto questo non tutto è perduto e di certo una nuova serie del franchise prima o poi arriverà senza dubbio.

Voi cosa ne pensate? Forse l’anno prossimo è la volta buona?

