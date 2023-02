Pokémon Day: Poste Italiane lo celebra con una cartella filatelicha a tema

In occasione del Pokémon Day, così come fatto con One Piece, Poste Italiane ha deciso di dedicare per questa giornata una bellissima cartella filatelicha a tema Pokémon, con al centro una singolare illustrazione di Pikachu.

Da come possiamo leggere anche dal post Twitter di @PokemonIT il pezzo sarà molto interessante: “Sta per arrivare un raccoglitore per francobolli dedicato ai Pokémon in edizione limitata realizzato da @PosteNews, con una litografia molto speciale, una busta, un adesivo e una cartolina di Pikachu illustrata con effetto seppia.”

Il prodotto sarà disponibile dal 27 febbraio in occasione del Pokémon Day appunto.

In calce potete visionare questo bellissimo pezzo da collezione (oltre che di servizio) e cosi come avete letto sarà un raccoglitore per il francobolli realizzato in edizione limitata con una litografia molto speciale e altamente accattivante. Inoltre sarà presente una cartolina, una busta e un adesivo dedicato:

Il progetto sarà parte integrante di “Anime in Mostra” un evento che partirà in contemporanea presso lo Spazio Filatelia Roma, in Piazza San Silvestro 20, e presso lo Spazio Filatelia Milano, in via Cordusio 4, il 27 febbraio in occasione del Pokémon Day.

Successivamente quest’ultimo si sposterà poi dopo la chiusura, quindi per il 30 marzo, nello Spazio Filatelia Genova, in via Dante 4 e nello Spazio Filatelia Firenze, in via Pellicceria 3, fino a toccare tutti gli Spazi Filatelia, i negozi di Poste Italiane dedicati ai prodotti filatelici.

Cosa sarà possibile vedere in questa Mostra?

Nel corso di “Anime in Mostra” saranno esposte al pubblico interessato 16 riproduzioni dei bozzetti “Pokémon Sepia Graffiti”, ovver una serie di immagini dedicate al mondo dei Pokémon, incentrate sulla scelta di utilizzare il monocromo a toni di marrone per conferire un aspetto retro’ ed elegante di Pikachu e altri mostriciattoli del franchise.

Durante la mostra sarà possibile acquistare la cartella filatelica contenente la Litografia e un chiudilettera raffiguranti uno dei bozzetti in mostra, pensata e creata per i clienti di Poste Italiane come ricordo speciale dell’occasione. Quindi se volete il pezzo dovrete recarvi presso la Mostra in questione, che si prospetta altamente interessante.

Una rivisitazione di un brand famoso per una giornata davvero particolare, che comincerà dal 27 febbraio. Voi ci andrete?

Fonte Poste Italiane – Twitter PokémonIT