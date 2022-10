Ecco la cartella filatelica di Poste Italiane a tema One Piece!

One Piece ormai è sempre al centro di tutto visto che anche Poste Italiane ha deciso di dedicare una cartella filatelica all’epopea piratesca partorita dalla mente di Eiichiro Oda.

La fiera è appena iniziata e se non lo sapevate è presente anche uno stand di Poste Italiane all’interno della manifestazione e a quanto pare ha organizzato degli eventi e dei prodotti molto interessanti.

Infatti come accennato PI hanno deciso di portare a Lucca questa bellissima cartella dedicata al noto franchise, insieme ad alcuni francobolli da collezione disegnati da Zerocalcare, sempre in esclusiva per la meravigliosa fiera del fumetto.

Ecco il post in questione e la sua descrizione: “Filatelia Dal 28 ottobre al 1 novembre, PosteItaliane partecipa alla manifestazione “Lucca Comics & Games 2022”, la principale rassegna internazionale dedicata al fumetto, al cinema d’illustrazione, alla comunicazione per immagini ed al gioco e videogioco, cinema e TV.

Presso il nostro stand saranno disponibili quattro annulli speciali, uno per ogni giorno della manifestazione, e una cartella filatelica dedicata al famoso fumetto di OnePiece, manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, diventato una serie su una famosa rivista giapponese di manga dal 1997.

Il 28 ottobre saranno presentati anche i tre francobolli celebrativi della “Giornata della Filatelia”, dedicata al tornare a scrivere. I bozzetti dei francobolli sono stati disegnati dal famoso fumettista Zerocalcare.”

Come accennato sono presenti allo stand anche i francobolli disegnati dal noto fumettista romano Zerocalcare: “I francobolli emessi per la Giornata della Filatelia, dedicata quest’anno al tema “Tornare a scrivere”, riproducono Zerocalcare, Armadillo e Lady Cocca, intenti, rispettivamente, a scrivere, a recapitare e a leggere una lettera.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lucca Centro. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito.

Ecco i bellissimi francobolli

Una fiera meravigliosa e una grande ritorno per tutti a quanto pare, visto che anche le poste hanno capito la potenza di questo bellissimo medium.