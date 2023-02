Hunter x Hunter è uno dei manga più apprezzati di sempre, nonché uno dei più discussi all’interno del panorama inerente ai manga e agli anime. Dopo un ritorno in pompa magna, il mondo di HXH è crollato nuovamente.

Le sue pause per quanto riguarda la serializzazione sono ormai famose, e nonostante tutto ciò Togashi e Shueisha hanno sempre cercato di riportare in auge la storia, così come accaduto durante il mese di ottobre.

Dopo l’euforia iniziale però, Shonen Jump ha annunciato da più di un mese lo stop di Hunter x Hunter promettendo al pubblico che si sarebbe trovata una soluzione diversa a tal proposito: a oggi non abbiamo avuto nessuna notizia positiva, ma anzi, sembra che HXH stia per essere archiviato definitivamente.

Weekly Shonen Jump nel suo catalogo aveva inserito l’opera di Togashi all’interno della categoria “opera serializzata”, mentre recentemente quest’ultima è stata inserita all’interno dei manga “archiviati”, quindi sostanzialmente quelli cancellati, sospesi e via discorrendo.

Questo cosa vuol dire? Probabilmente al momento non è ancora presente una soluzione a tal proposito, e mai come oggi la serie di Togashi rischia veramente la cancellazione, anche se al momento non abbiamo ancora nulla di ufficiale. @TheHxHSource però, sembra confermare delle novità a proposito della questione:

Hunter x Hunter: arriveranno delle novità sulla serializzazione del manga a breve

Da come possiamo leggere dal leak in alto, su Weekly Shonen Jump #14 ci saranno delle novità inerenti a Hunter x Hunter, e stando alle ultime a proposito dell’archiviazione della storia, potrebbe arrivare la conferma della cancellazione/sospensione del noto battle shonen.

Le notizie ufficiali dovrebbero arrivare il 5 marzo all’interno della rivista di Shueisha. Dopo le ultime sul manga probabilmente saranno delle informazioni negative verso la serializzazione di Hunter x Hunter, viste le ultime sulla salute dell’autore Togashi.

Le vicende di Gon e Killua sono messe nuovamente in pausa, anche se alla fine questa volta stiamo parlando di una “serializzazione archiviata” addirittura. Nel corso degli anni erano considerate semplicemente delle “pause”, anche se longeve, ma questa volta il rischio di una cancellazione definitiva è veramente alto come accennato.

