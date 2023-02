One Piece è spesso costernato di teorie da parte del pubblico, visti i numerosi misteri creati dall’autore Eiichiro Oda nel corso degli anni. Con l’inizio della saga finale l’autore ha deciso di portare all’attenzione del pubblico tantissime novità per quanto riguarda questo mondo vasto che ha avuto inizio nel 1997 in Giappone.

Con Vegapunk infatti i lettori stanno scoprendo passo dopo passo dei tasselli veramente importanti della storia e proprio per questo le teorie ormai si sprecano. Così come leggiamo su Comic Book ne apprendiamo una davvero interessante a proposito dei Gorosei (I 5 Astri di Saggezza). Non occorre dire che ci saranno spoiler.

Il Governo Mondiale nel corso del tempo ha sempre trovato in questi cinque misteriosi personaggi una “guida” per quanto riguarda la gestione del mondo di One Piece, insieme alla Marina, La Flotta dei Sette e via discorrendo.

Non abbiamo ancora avuto modo di vedere le abilità dei Gorosei, ma allo stesso tempo è un evento che prima o poi accadrà senza dubbio, forse nella parte finale della longeva epopea piratesca. Il sempreverde account di Twitter New World Artur ha espresso quindi un pensiero a proposito di questi misteriosi villain della storia.

One Piece: una teoria parla di alcuni villain “immortali”

La teoria è molto semplice e discute del tempo che sembra non essere trascorso per i 5 Astri di Saggezza, che potrebbe far ipotizzare proprio per questo una presunta immortalità da parte di questi ultimi. Mentre nei flashback per gli altri il tempo sembra essere passato, per loro non è cambiato assolutamente nulla.

This scene should be around 30 years ago. And yet the Gorosei look just about identical as they do now. In fact, Oda silhouetted them to try and hide just how identical they look I think we can all come to an obvious conclusion 👀 pic.twitter.com/ej0XHDb8Rw — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 19, 2023

“Questa scena dovrebbe essere di circa 30 anni fa. Eppure i Gorosei sembrano quasi identici a come sono adesso. In effetti, Oda li ha disegnati per cercare di nascondere quanto siano identici Penso che tutti possiamo giungere a una conclusione ovvia”.

Se Vegapunk sembra ricevere i segni del tempo, i Gorosei sembrano non essere nemmeno scalfiti dallo scandire delle lancette della vita, e forse anche per questo Oda li ha disegnati nell’ombra, per non confermare immediatamente l’immortalità di questi enigmatici personaggi.

Cosa ne pensate di questa interessante teoria? Probabilmente potrebbero essere e se questo fosse vero i Mugiwara la vedranno veramente dura in futuro.

Fonte Comic Book – Twitter