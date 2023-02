Disney ha deciso che alcuni capitoli della celebre saga scritta e disegnata da Don Rosa non saranno più riedidati o stampati, per via di alcune vignette che a oggi potrebbero destare e scatenare delle polemiche non indifferenti.

The Life and Times of $crooge McDuck (Saga di Paperon de’ Paperoni) è sicuramente un capolavoro senza tempo, e senza alcun preavviso cade vittima delle nuove politiche all’interno della Walt Disney Company. L’annuncio arriva dallo stesso autore all’interno del gruppo ufficiale a lui dedicato.

All’interno del suddetto Don Rosa discute di questa amara e recente notizia, dove conferma che alcuni capitoli della sua saga più famosa non rispecchiano le nuove politiche dell’azienda per quanto riguarda l’inclusività, e che quindi è meglio non pubblicare o ristampare determinate storie e vignette disegnate in un modo che ormai non va più bene.

Quali sono i capitoli e le vignette che saranno eliminate?

It is most likely that the “The Richest Duck in the World” being called out actually is the story of “The Empire-Builder from Calisota” as that story is sometimes referred to as The Richest Duck in the World. Both that story and The Dream of a Lifetime include Bombie the Zombie. https://t.co/YZZuf70fPT — DuckTalks 🎩🦆💬 (@DuckTalks) February 14, 2023

Don Rosa received an email that two of his classic stories will never be reprinted or published as part of collections again. The two stories are “The Richest Duck in the World” and “The Dream of a Lifetime”. #DonRosa pic.twitter.com/6s9UhxZagN — DuckTalks 🎩🦆💬 (@DuckTalks) February 14, 2023

I capitoli in questione sono Il Papero più ricco del Mondo (The Richest Duck in the World) e Il sogno di una vita (Dream of a Lifetime) realizzate tra il 1992 e il 2002. Anche se la Disney non ha descritto di preciso il problema di queste storie, possiamo immaginare che il tutto è stato scatenato per la presenza in questi due capitoli del Gongoro.

Il personaggio è una caricatura di un determinato popolo presente anche all’interno della saga, e forse proprio per questo l’azienda ha definito il tutto essere di stampo razzista, così come riporta anche la fonte CBR.

Essendo due storie molto importanti (all’interno di esse è presente anche il finale) Don Rosa, così come descritto sul gruppo e sulla sua pagina Facebook, ritiene sia inutile ristampare la Saga senza il suo finale, quindi per questo potrebbe chiedere di bloccare definitivamente la ristampa della sua storia.

Di sicuro questa nuova politica troncherà le gambe anche ad altre storie del passato, data la concezione diversa maturata e presente nel secolo scorso. Il fumettista ha ricevuto sostegno e solidarietà dal pubblico intorno al suo lavoro, sicuramente importante e imprescindibile per quanto riguarda la “lore” del papero più ricco del mondo.

Voi cosa ne pensate di questa vicende?

