JOJOLands: tutto quello che il primo capitolo ha rivelato su Jodio

La nona parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, JOJOLands, ha finalmente debuttato sulle pagine di Ultra Jump in Giappone. Ora questa nuova parte della serie di Araki ha presentato ai lettori il nuovo protagonista, ossia Jodio Joestar. Il primo capitolo si concentra inevitabilmente su Jodio insieme a suo fratello, Dragona. Alla luce del capitolo di debutto del manga di Hirohiko Araki, possiamo analizzare alcuni dettagli su questa avventura tropicale.

Prima di proseguire riportiamo a tutti coloro che non hanno ancora letto il primo capitolo di JOJOLands, che il presente articolo presenterà alcune anticipazioni.

Per cominciare, Jodio è un liceale di quindici anni che compie atti criminali per assicurarsi che sua madre, Barbara Ann Joestar, sia ben curata. Sebbene il protagonista sia quasi costantemente controllato e calmo, ha dimostrato di saper perdere il controllo. Infatti ha quasi ucciso gli agenti di polizia che hanno aggredito sia lui che suo fratello per strada. Oltre a frequentare il liceo, Jodio riceve incarichi criminali dal preside della sua scuola, una donna conosciuta come Meryl Mei Qi.

Ovviamente, Jodio entra in questa nuova fase de Le Bizzarre Avventure di JoJo con uno stand soprannominato “November Rain“. Questa sua abilità è diversa da qualsiasi altro Stand visti negli altri capitoli della serie. Al momento non si conoscono l’entità delle capacità di November Rain, ma il primo capitolo ne ha dato un assaggio. Pare che Jodio riesca a far piovere proiettili delle dimensioni di cuscinetti a sfera capaci di abbattere un avversario. La parte superiore del busto di November Rain ha un aspetto umanoide, mentre la metà inferiore ha appendici che assomigliano più a zampe di ragno.

Una delle principali motivazioni di Jodio, che spiega con le sue stesse parole, è il “meccanismo” con cui vive la sua vita. Jodio infatti afferma che preferisce chiamarlo un meccanismo piuttosto che un sistema. È come un ecosistema e c’è un apice in esso. “Questa è una storia su come un ragazzo è diventato schifosamente ricco nelle isole subtropicali.” osa dire Jodio su di sé.

