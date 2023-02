One Piece: ecco la bellissima coreografia allo Stadio del PSG

One Piece è una delle opere più influenti degli ultimi anni, e questa coreografia di qui andremo a discutere oggi conferma questa ipotesi ormai acclarata da un tasso longevo di tempo. Tutti amano Luffy, tutti adorano e sono appassionati della storia creata da Eiichiro Oda, talmente tanto da “trascinarla” addirittura in uno Stadio di Calcio.

Martedì scorso si è tenuto l’ottavo di finale di UEFA Champions League tra Paris Saint German e Bayern Monaco, dove la prima giocava in casa al Parc des Prince. Da come potete leggere dal titolo i tifosi parigini hanno deciso di onorare i Mugiwara e anche la leggendaria Going Marry, ornabdi il tutto con i colori del PSG.

Da come potete vedere dal video pubblicato da @ultras13_12 visionabile in calce, i tifosi hanno creato una coreografia meravigliosa e immensa ritraente Luffy con indosso i colori della squadra di calcio parigina, dove il pirata esibiva uno dei suoi attacchi più famosi.

Il bello è che il braccio allungabile di Cappello di Paglia si protraeva per tutta la curva, fino a raggiungere la bandiera della squadra avversaria, quasi per simulare un pungo appunto, all’avversario. Dal video in calce il tutto sarà sicuramente più comprensibile.

One Piece: ecco la bellissima coreografia allo Stadio del PSG

Paris Saint Germain vs Bayern München

14/02/23🇨🇵 pic.twitter.com/AQ0ALGBo3N — U.L.T.R.A.S.13.12 (@ultras13_12) February 14, 2023

Ovviamente il video è andato subito virale, e qualsiasi appassionato ha avuto l’occasione di vedere sui social questo piccolo capolavoro coreografico. La viralità di anime e manga in Francia era ormai nota da un tasso longevo di tempo, specie se consideriamo anche le vendite dei vari volumi delle serie in corso, tra cui One Piece.

L’Attacco dei Giganti per esempio è una delle storie più apprezzate di sempre all’interno del territorio francese, così come My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e tanti altri. La mania di questo medium ha ormai influenzato tutto il mondo, e questo evento ne è solamente l’ennesima conferma.

Voi avete seguito la partita? Immaginiamo anche che in presa diretta l’evento avrà avuto sicuramente un altro impatto. Voi state seguendo One Piece? Al momento Oda sta ponendo le basi per la costruzione della Final Saga tanto attesa dal pubblico di appassionati.

Fonte Twitter