One Piece: svelata l’ispirazione di Oda per Orso Bartholomew

Eiichiro Oda ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della lunga serializzazione di One Piece. Per molti di questi, il mangaka si è ispirato a personaggi famosi e oggi abbiamo il piacere di riportare l’ispirazione che ha portato Oda a creare Orso Bartholomew. Questo personaggio del manga era inizialmente conosciuto per essere un’arma al servizio del Governo Mondiale, ma l’ultimo arco narrativo sta scavando sempre più a fondo nel suo passato.

Ma da chi o cosa nasce Kuma? L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

It's commonly known among Japanese One Piece fans that kid Kuma's design is based on that of Ninomiya Sontoku (or "Nino"kin as seen on Kuma's book), a Japanese symbol representing those who despite being born poor, made it to big positions through persevered study and diligence pic.twitter.com/Lu7tprpEfm

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 13, 2023