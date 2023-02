Dragon Ball ha concluso la sua serie canonica qualche anno fa ormai, con il Torneo del Potere che ha visto lo sblocco di un potere nuovo per il protagonista Goku. Da allora niente si è mosso, e mentre il manga andava avanti non abbiamo saputo più nulla per quanto riguarda un sequel di Dragon Ball Super.

Qualche mese fa sono arrivate delle speculazioni, ma anche in quel caso non abbiamo ricevuto nessuna conferma al riguardo. Ora, così come leggiamo su Comic Book e vediamo su Twitter, un silenzioso cambio di copyright fa discutere i fan sul futuro dell’anime.

Tutto è partito prima dell’inizio dell’Anime Japan, l’evento comprensivo di tutte le novità intorno al fantastico mondo dei manga e degli anime.

Nel post visionabile in calce potete vedere che il franchise di Dragon Ball non figura tra i detentori dei diritti d’autore del nuovo logo di FujiTV. Shueisha e Toei Animation sono le uniche parti elencate, il che rappresenta un cambiamento molto importante.

Il post in calce recita: “Un fan ha recentemente notato la mancanza del copyright di “FujiTV” confrontando i loghi di Dragon Ball Super delle voci AnimeJapan del 2021, 2022 e 2023. Fino al 2021 avevano “FujiTV” Il 2022 è stato l’anno del cinema, quindi niente “FujiTV” Ma perché nessuna “FujiTV” nel 2023?”

A fan recently spotted missing "FujiTV" copyright when comparing Dragon Ball Super's logos from 2021, 2022, and 2023 AnimeJapan entries. Till 2021, they had 'FujiTV'

2022 was the movie year, so no 'FujiTV'

But why no 'FujiTV' in 2023? 🧐 (via @SaikyoDevin) pic.twitter.com/DywY5DaRGP — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 12, 2023

Dragon Ball: la nuova serie anime potrebbe essere annunciata quest’anno

“FujiTV” è sempre stata presente all’interno del logo del franchise di Dragon Ball fin dal principio. Fino al 2021 è sempre stato visionabile il nome dell’emittente, e solo nel 2022 è stato eliminato perché Toei ha pubblicato un film e non una serie animata. Ma il pubblico si chiede perché quest’ultimo è sparito anche nel 2023.

Questa è una congettura ovviamente e come sempre prendete tutto con le pinze. Può anche trattarsi di un errore sostanzialmente, ma stando alle ultime novità siamo in dirittura d’arrivo per quanto riguarda un nuovo anime prodotto da Toei. Prima o poi arriverà un sequel di Dragon Ball Super, anche se l’annuncio è ancora perso nel nulla.

Voi cosa dite? Si tratta di un semplice errore? Oppure siamo vicini ad un nuovo annuncio per quanto riguarda la prossima serie anime?

Fonte Principale Comic Book – Twitter @DBSChronicles