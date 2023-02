Pokémon: svelati nuovi dettagli sul nuovo protagonista dell’anime

La serie Pokemon sta preparando tutti gli appassionati a dire addio al protagonista assoluto degli ultimi 20 anni. Ash Ketchum, dopo aver coronato il suo sogno, è protagonista di una serie di episodi speciali di Pokémon: Aim to be a Pokémon Master.

Quello che sembrava uni scherzo, è totalmente vero, e infatti abbiamo recentemente riportato la data di uscita del nuovo anime del franchise. Oggi invece abbiamo il piacere di riportare nuovi dettagli legati al nuovo protagonista dell’anime.

L’anno scorso abbiamo riportato che dopo che dopo Pokémon Esplorazioni e il successo di Ash Ketchum, l’anime avrebbe dato spazio a due nuovi protagonisti. Quindi questa sarà la prima volta che Ash non sarà presente nel franchise.

Sul prossimo anime di Pokemon non abbiamo ancora molte informazioni. Tuttavia sappiamo che Liko e Roy sono i due protagonisti. L’annuncio della data di uscita, ossia il 14 aprile, ha mostrato nuovi dettagli sul design del personaggio di Liko. Si anticipa che le vicende su questo personaggio si concentreranno su un misterioso ciondolo che indossa al collo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il prossimo anime Pokemon è ora programmato per questa primavera, ma al momento non è noto il titolo ufficiale della serie. Siamo a conoscenza del fatto che questa nuova serie presenterà due nuovi giovani allenatori di nome Liko e Roy e viaggeranno insieme ai tre nuovi starter della regione di Paldea. Questi sono i tre Pokémon, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

La nuova serie dovrebbe essere trasmessa in Giappone questo aprile, chiaramente dopo la serie speciale del gran finale di Ash, Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master. Ma al momento sul lancio internazionale non ci sono ancora informazioni precise.

Sicuramente c’è molta curiosità intorno al nuovo anime e intorno ai nuovi protagonisti. Ma è anche chiaro che non sarà facile abituarsi all’assenza di Ash e di Pikachu. Quindi tutti i fan possono guardare gli ultimi episodi che mostrano il protagonista di sempre rivedere tantissime vecchie facce familiari per poi lasciare definitivamente la serie.