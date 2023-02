Pokémon: la Squadra Squirtle è pronta a tornare per gli episodi finali di Ash!

Pokemon sta accompagnando tutti gli appassionati verso la conclusione del viaggio di Ash Ketchum nella serie dopo più di 20 anni. Quindi una serie di episodi speciali stanno consentendo al protagonista di incontrare tante facce familiari come per dire loro addio.

E infatti oggi abbiamo il piacere di riportare che la Squadra Squirtle è pronta a tornare per gli episodi finali di Ash Ketchum. In occasione di questo ritorno abbiamo la possibilità di condividere un breve video che anticipa per il grande ritorno del gruppo preferito dai fan!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Gli episodi precedenti di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master hanno mostrato Ash riunirsi con i suoi primi compagni di viaggio, Misty e Brock. Ora, nel prossimo episodio, ci sarà il grande ritorno della Squadra Squirtle sul piccolo schermo.

Mentre Ash continua a esplorare il mondo dei Pokemon per i suoi episodi finali, la serie ha permesso al campione del mondo di incontrare ancora una volta tutti i Pokemon che aveva allenato in precedenza. E adesso toccherà alla Squadra Squirtle, che tornerà con il prossimo episodio della serie.

La Squadra Squirtle farà il suo attesissimo ritorno nel quinto episodio di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master il 9 febbraio in Giappone. L’episodio si intitolerà “A fuoco! I vigili del Fuoco di Squirtle” e al centro delle vicende ci saranno Ash, Pikachu e gli altri, arrivati in una città portuale. Qui si è radunata una grande folla per assistere allo spettacolo messo in scena dai Vigili del Fuoco di Squirtle, guidati dal Squirtle che ha viaggiato con Ash nel passato.

La sinossi continua con Ash e gli altri che si godono lo spettacolo. Ma non sono da soli, dato che il Team Rocket è diventato il manager dei vigili del fuoco di Squirtle e sembra stia tramando qualcosa. In questo episodio Ash si riunirà con lo Squirtle che ha avuto a Kanto tanti anni fa. Come si era potuto già capire, questi episodi speciali saranno nostalgici e quindi bisogna prepararsi ad altre reunion.