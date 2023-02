Demon Slayer: la seconda stagione è l’anime più visto del 2022

Demon Slayer è uno degli anime più apprezzati dal pubblico giapponese e mondiale, e senza ombra di dubbio il suo successo è ancora destinato a crescere.

Infatti la terza stagione è molto attesa dai fan e prima di uscire nel mese di aprile ha regalato e regalerà al mondo un’anteprima durante il mese di febbraio, dove al centro ci saranno anche i primi episodi di questa nuova stagione.

Come se non bastasse, dopo i record d’incassi di questa proiezione nipponica, ecco che arrivano nuovi dati a proposito della seconda stagione anime, a quanto pare la più vista di sempre anche nel 2022.

Avete letto bene: in Giappone la seconda stagione di Demon Slayer è stato l’anime più visto dell’anno, con una media di 18,43 milioni di spettatori totali: numeri da capogiro.

Stando sempre alla fonte Comic Book leggiamo del record dell’10 episodio della seconda stagione che ha portato 25,5 milioni di spettatori al momento del lancio, cifra che è stata aumentata per l’episodio 11. Quindi se vogliamo stimare una cifra totale siamo intorno ai 25-26 milioni di spettatori.

Demon Slayer ancora da record

TV audience figures for 2022 revealed, and Demon Slayer is the clear winner in the animation category. The second season of the anime averaged 18.43 million viewers, with 25.5 million for episode 10 and 25.97 million for episode 11.#DemonSlayer — 全緑ヴァンラーレ八戸!Forzaラツィオ!@ピエちぃ (@lazio1500) February 7, 2023

“Rivelati i dati sull’audience televisiva per il 2022: e Demon Slayer è il chiaro vincitore nella categoria animazione. La seconda stagione dell’anime ha registrato una media di 18,43 milioni di spettatori, con 25,5 milioni per l’episodio 10 e 25,97 milioni per l’episodio 11.”

Vogliamo inoltre ricordare il successo sempre in Giappone del film Demon Slayer: Mugen Train, dove quest’ultimo ha registrato 28,96 milioni di spettatori in terra nipponica, senza dimenticare il mezzo miliardo che ha incassato la pellicola nel mondo, diventando il film anime con più successo della storia.

Un successo destinato a non placarsi a quanto pare, visto il successo incredibile del nuovo film in Giappone. Il lungometraggio comprende gli ultimi due episodi della seconda stagione e i primi due della terza stagione in anteprima. Ovviamente arriverà anche in Italia, come accaduto con il film Mugen Train.

Il film in questione, insieme alla seconda stagione di Demon Slayer, arriveranno su Prime Video a partire dal 17 febbraio, mentre su Crunchyroll sono già presenti da alcuni mesi. La stagione 3 probabilmente arriverà sulla nota piattaforma in simulcast, ma attendiamo conferme ufficiali come sempre.

Fonte Comic Book – Twitter