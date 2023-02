Gli editori di manga e webtoon dominano l’industria del fumetto

Il mondo dei manga continua a espandersi a livello mondiale ma in questo momento anche i webtoon stanno prendendo il sopravvento tra i lettori. Come ormai sappiamo i manga hanno dato, e continuano a farlo, filo da torcere ai fumetti in occidente. Sono popolarissimi da decenni e ormai ogni libreria presenta una sezione a questi dedicata.

Negli ultimi anni, gli editori di manga e webtoon hanno superato nettamente le vendite di fumetti occidentali. E attraverso un grafico abbiamo modo di mostrare l’andamento positivo del mercato dei manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider debaoki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

more fun with data — @EuropeComics posted this graph showing the estimated revenue of the top 10 comics publishers in the world in 2020-2021. Top 4? All #manga publishers, w/ Korean #webtoons (Kakao/Tapas) and Naver (Webtoon) in the #5/#6 spots, passing Marvel & DC with ease. pic.twitter.com/Dzv3GL5kLV — Deb Aoki (@debaoki) February 7, 2023

Come è possibile vedere, il team di Europe Comics ha pubblicato un grafico che indica le entrate approssimative dei primi dieci editori di graphic novel tra il 2020 e il 2021. È facile notare da soli quanto sono diventati importanti gli editori di manga e webtoon sudcoreani.

Per iniziare, Shueisha occupa la prima posizione mentre Kodansha si trova al secondo posto. Subito dopo ecco che si posiziona Kadokawa terzo. Shogakukan ha conquistato il quarto posto davanti a Kakao e Naver, due dei più grandi editori di webtoon sul mercato.

Marvel Comics e DC Comics sono arrivati rispettivamente settimo e ottavo, con Media Participations e Panini Comics che chiudono la top ten.

Naturalmente, in questo elenco mancano altri editori dell’Occidente, ma ciò è dovuto alla portata globale di questi dati. Le informazioni arrivano proprio dall’Italia, grazie a Fumettologica. Quindi gli editori rilevanti in Europa presi in considerazione, sono quelli con marchi globali.

Ovviamente, gli editori di serie manga stanno vendendo più di tutti, ma anche i webtoon sudcoreani sono in aumento. Non a caso aziende come Naver e Kakao hanno riscosso un forte successo poiché hanno attirato milioni di lettori. Dagli adattamenti live-action alle serie anime, i webtoon preannunciano un rifacimento del business. Un esempio è sicuramente quello delle graphic novel, e non dovrebbe sorprendere se dovesse svilupparsi una competizione tra serie manga e webtoons.