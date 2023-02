Tra le uscite Marvel targate Panini del 9 febbraio 2023 si segnala il volume dedicato a Jane Foster e Thor, prologo della prossima gestione di Thorunn Gronbekk sulla serie regolare del Tonante, oltre che all’ultima apparizione Marvel di Conan il Barbaro sulle pagine dei Savage Avengers.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 9 febbraio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 9 febbraio 2023

Capitan America 7

Capitan America 155

5,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #5, Captain America: Symbol of Truth (2022) #6

Le avventure dei due Capitan America!

Steve Rogers e Bucky Barnes giungono al quartier generale del Circolo Esterno e alle risposte che stanno cercando sulle origini dello scudo.

Sam Wilson viene chiamato sulla scena internazionale per proteggere un politico in visita dalla nazione africana di Mohannda.

Inizia qui un nuovo ciclo di storie di Cap Wilson!

Venom 12

Venom 70

3,00 €

Contiene: Venom (2021) #12

Il figlio di Eddie Brock è in coma e lotta per la sopravvivenza nella sua coscienza!

E l’unica cosa che potrebbe aiutarlo è capire cosa significa… il suo nome?!

Nel frattempo, l’agente Sleeper affronta la Fondazione per la vita!

Dallo scrittore di Swamp Thing e dal disegnatore di Ultimates!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Avengers 52

Avengers 156

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #62, Avengers Forever (2022) #11

Ecco a voi Agamotto, il primo Stregone Supremo della storia!

Si torna nel passato, dove toccherà a lui riunire gli Avengers della preistoria ancora una volta

E poi il Rider di Tutti, Robbie Reyes, acquisisce la sua forma finale.

Due storie che ci portano dritti allo scontro finale fra gli Avengers e i Signori del Male Multiversali.

Amazing Spider-Man 12

Spider-Man 812

6,00 €

Contiene: Edge of Spider-Verse (2022) #4/5

Si conclude qui Ai confini dello Spider-Verse, il prologo a Spider-Man di Dan Slott e Mark Bagley!

Cinque nuovi Ragni! Nuovi aracno-autori! Una raccolta di storie brevi collegate tra loro!

Le firme di L’ultima caccia di Kraven ci presentano Ragno Cacciatore!

Inoltre, la Principessa Ragnessa! Il Tessitore di Tele! Sun-Spider! Syllie Spider!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 8

4,90 €

Contiene: Thor (2014) #4/7

Chi è la nuova Dea del Tuono? Nessuno lo sa, nemmeno Odino!

Il suo battesimo del fuoco è la battaglia contro i Giganti del Ghiaccio che hanno invaso la Terra in cerca di un potente oggetto magico.

Ma il Figlio di Odino vuole riottenere Mjolnir a tutti i costi…

Le storie che hanno lanciato il talento del disegnatore Russell Dauterman!

I Nuovissimi Savage Avengers 1

Il Tempo è l’Arma più Letale

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Savage Avengers (2022) #1/5

Esiliato nel nostro tempo, Conan il Barbaro è diventato il bersaglio del cyborg proveniente dal futuro noto come Deathlok.

Per sopravvivere, il Cimmero dovrà ricorrere all’aiuto di un gruppo di giustizieri solitari e fuori dal comune proprio come lui.

Ma chi o cosa ha scatenato l’attacco di Deathlok? E riusciranno i nostri eroi a sopravvivere a un viaggio nell’Era Hyboriana?

Un nuovo, incredibile inizio per il team di Avengers più selvaggio di sempre!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Jane Foster e il Potente Thor: Assalto ad Asgard

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Jane Foster & the Mighty Thor (2022) #1/5

Una misteriosa donna sta reclutando tutti i nemici di Asgard per un brutale attacco!

E quando Mjolnir, grondante di sangue, sfonda la sua finestra, Jane Foster capisce che Thor è fuori dai giochi!

Per salvare il Reame Dorato, l’ex Potente Thor dovrà tornare a impugnare il martello e lanciarsi in battaglia!

Un’originale interpretazione dei topoi del Tonante dalla sceneggiatrice norvegese Torunn Grønbekk!

Iron Man: La Guerra delle Armature

Marvel Epic Collection

36,00 €

Contiene: Iron Man (1968) #215/232, Iron Man Annual (1970) #9

Il mondo è pronto a conoscere il nuovo Iron Man?

David Michelinie, Bob Layton e Barry Windsor-Smith ridefiniscono il Vendicatore d’oro e indagano il lato oscuro di Tony Stark.

L’eroe in armatura contro Whiplash, Spymaster, il Fantasma, gli Avengers e… il Capitano?!

500 pagine con alcune storie mai riproposte a seguito della prima edizione, oltre a una ricca sezione di contenuti extra!

Capitan Bretagna: Le Origini

Marvel Omnibus

74,00 €

Contiene: Captain Britain (1971) #1/39, Super Spider-Man & Captain Britain (1977) #231/247, Marvel Team-Up (1972) #65/66, Hulk Comics (1979) #1, #3/30, #42/46, Incredible Hulk Weekly (1979) #47/55, #57/63

Le primissime, storiche avventure di Capitan Bretagna!

Il maestro Chris Claremont (X-Men) tiene a battesimo il condottiero del Regno Unito, nella prima serie a lui dedicata!

del Regno Unito, nella prima serie a lui dedicata! Le rarissime storie al fianco di Spider-Man, Capitan America, il Cavaliere Nero… e Re Artù!

Inoltre, episodi per il mercato britannico mai visti in Italia, bizzarri nemici, scenari magici e l’esordio di Altromondo!

What If? Classic 3

Marvel Geeks

28,00 €

Contiene: What If? (1977) #14/15, #17/20

Nuovi racconti sulla storia… come non la conosciamo!

Cosa sarebbe successo se Ghost Rider, Spider-Woman e Captain Marvel fossero rimasti malvagi?

E se Spider-Man avesse fermato il ladro che uccise zio Ben? O se il Dr. Strange fosse stato un discepolo di Dormammu?

Il terzo volume della collana che s’interroga su ogni possibilità dell’Universo Marvel, con avventure mai pubblicate prima!

Capitan America 12

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Captain America (1968) #215/230, Incredible Hulk (1968) #232

Passato e presente si incontrano in questa spettacolare raccolta di storie del biennio 1977/1979.

Dopo aver rivissuto le origini di Capitan America, scopriremo insieme a lui parte dei segreti che vi si celano… per poi assistere allo scontro tra il Discobolo e un suo doppio gigante!

Quindi, una battaglia incredibile al Lincoln Memorial, il ritorno del Teschio Rosso e… Steve Rogers come non lo avete mai visto.

Saranno della partita Falcon, Nick Fury, Iron Man e uno Hulk più furioso che mai!

Thor 5

Marvel Masterworks

28,00 €

Contiene: Thor (1966) 153/162

Un salto nel passato del più… mitico degli Avengers!

La minaccia di Mangog, le macchinazioni di Loki, Ego il Pianeta Vivente, Galactus e… la fine dell’universo!

Finalmente, dopo oltre quaranta anni, tornano in Italia le storie di Thor mai più pubblicate dai tempi dell’Editoriale Corno.

Direttamente dagli archivi Marvel, dieci storie classiche firmate dall’immarcescibile coppia Lee/Kirby.

Spider-Man 11

Marvel Masterworks

28,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #100/109