Dragon Ball Super: Beerus vs Black Freezer in questo corto animato

Dragon Ball Super ha mostrato la nuova forma di Black Freezer, che ha scombussolato ancora una volta il mondo e l’equilibrio del noto franchise shonen. In attesa di un eventuale battaglia che avverrà in futuro il canale YouTube Etollec2 Animation ha anticipato uno scontro molto interessante, grazie a un corto fanmade pescato da CB.

Il combattimento postato in alto a questo articolo da come avete potuto vedere mette al centro la nuova forma di Freezer contro Beerus, il Dio della Distruzione più singolare di sempre. Il guerriero nota fin da subito la potenza del suo avversario e fa di tutto per vincere lo scontro.

Il video in questione mostra inizialmente Freezer nella sua forma perfetta classica, e dopo uno scambio di sguardi con il Dio che ha di fronte decide di sfoderare la temibile trasformazione “Black”, passando prima per la sua forma “Gold”.

Dragon Ball Super: Beerus vs Black Freezer in questo corto animato

La tecnica animata non ha nulla da invidiare alla controparte originale, vista la qualità di dettagli e animazioni presenti nel video durante questa fase di trasformazione. Il noto villain all’interno del video in questione si pone come obiettivo la distruzione di Beerus, in modo tale da prendere il suo posto per un eventuale dominio sul Pianeta.

Lo spettacolo della trasformazione in Black Freezer è davvero stupendo, e come accennato non ha nulla da invidiare al lavoro della Toei. L’esito dello scontro non è visibile all’interno del video, anche se quest’ultimo si conclude con Black Freezer in vantaggio.

Il villain dopo uno scatto fulmineo colpisce Beerus allo stomaco, scagliandolo contro una parete rocciosa. Uno spettacolo allucinante che ha scatenato nuovamente il pubblico per quanto riguarda un eventuale ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, al momento concluso al Torneo del Potere.

Nel caso di un ritorno Toei avrebbe tanto da mostrare al pubblico, visto che il manga di “Super” ha continuato la sua serializzazione in maniera abbastanza regolare, collegando al momento gli eventi del manga con quelli dell’anime.

Black Freezer ha fatto solo una piccola apparizione al momento e forse, dovremo aspettare il prossimo arco narrativo del manga per vedere la conclusione dello scontro con Goku e Vegeta contro lo storico nemico.

Fonte Comic Book