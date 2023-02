One Piece con i nuovi capitoli ha scosso ancora una volta la storia e il mondo creato da Eiichiro Oda, al momento alle prese con le prime impostazioni per quanto riguarda la Final Saga dell’epopea piratesca. Ovviamente ci saranno spoiler, quindi se non siete in pari vi invitiamo a non continuare.

Su Twitter grazie al sempreverde @Sandman_ AP, abbiamo modo di leggere una teoria molto interessante, diventata anche virale sui social media con le sue oltre 390.000 visualizzazioni.

Il commento del post riguarda il rispetto dei Gorosei (5 Astri di Saggezza) verso Shanks, analizzando alcuni kanji giapponesi presi direttamente dalle tavole originali.

Insieme al riconoscimento del valore del “Rosso”, sempre per lo stesso motivo possiamo capire che i Gorosei rispettano più il mentore di Luffy che lo stesso Akainu, per dei motivi ancora poco chiari, anche se è possibile immaginarli.

Five Elders called Shanks with the pronoun 君 (kimi), which indicates they have respect to Shanks to a certain extent. Instead, they call Akainu with the pronoun お前 (omae), which sounds rather impolite. In short, they respect Shanks more than Akainu.😍 https://t.co/JDBd27acgI — sandman (@sandman_AP) February 1, 2023

Così come riporta la fonte, nel manga in lingua giapponese i Cinque Astri di Saggezza chiamano Shanks con il pronome 君 (kimi), il che indica un certo rispetto degli anziani verso il mentore di Luffy, al momento ancora un enigma per il pubblico e per lo stesso protagonista di One Piece.

Inoltre, sempre considerando la scrittura nipponica della versione manga, i Gorosei chiamano Akainu con il pronome お前 (omae), che sostanzialmente suona più scortese e più “irrispettoso” in un certo senso, confermando quindi l’enorme rispetto di Shanks da parte degli Astri di Saggezza, tra le figure più importanti di tutto il mondo di One Piece.

Un commento e una teoria molto interessante questa discussa nell’articolo, specie se consideriamo tutte le “chicche” che si perdono nella traduzione in altre lingue, così come spesso accade con opere del genere.

Ovviamente non si può fare altrimenti, e quello della traduzione è sempre l’unico metodo per rendere fruibile le opere nipponiche al resto del mondo. Cosa ne pensate di questa teoria? Forse è facile capire il motivo di questo uso diverso di pronomi da parte dei Gorosei, anche se tanti misteri sono ancora ignoti al pubblico.

Fonte principale Twitter di Sandman_AP