Demon Slayer 3: l’anteprima della nuova stagione è giù un successo in Giappone

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nel 2023 arriverà con la nuova stagione nel mese di aprile, e a quanto pare l’anteprima giapponese conferma nuovamente il successo smisurato del franchise.

Se non lo sapevate in terra nipponica è stata proiettata nelle sale un’anteprima dei primi due episodi della terza stagione, e senza manco a dirlo i numeri sono stati ancora una volta da capogiro.

Stando ai dati riportati da Comic Book la prima dell’arco Swordsmith Village di Demon Slayer ha guadagnato circa 320 milioni di yen nel suo primo giorno, quindi circa 2,5 milioni di euro solamente nel primo giorno di proiezione: questo conferma l’attesa del pubblico verso la nuova stagione dell’anime.

I dati parlano chiaro, e sicuramente nessuna aveva dubbi al riguardo, visto anche il successo dell’IP in tutto il mondo, sia per quanto riguarda la sua versione cartacea, sia quella animata e cinematografica. Ricordiamo ancora che nel 2022 nessun film anime è riuscito ancora a superare gli incassi di Mugen Train.

Demon Slayer: l’anteprima della terza stagione fa impazzire il pubblico

Senza manco a dirlo, così come confermato qualche settimana fa, il film di Demon Slayer comprensivo anche dei primi due episodi dell’anime affronterà una sorta di tour in tuttoil mondo, che passerà ovviamente anche per l’Italia. Questa anteprima al cinema comprende gli ultimi due episodi della seconda stagione, e i primi della terza.

Quindi prima dell’uscita ufficiale di aprile il pubblico mondiale potrà avere un assaggio di questa terza stagione con un evento molto speciale dedicato al franchise. Come accennato è stato confermato un periodo di uscita ufficiale per questa nuova stagione, senza la conferma di una data precisa: nei prossimi mesi avremo altri dettagli.

L’opera originale di Koyoharu Gotouge è stata un successo incredibile in tutto il mondo, e di conseguenza anche l’anime ha avuto la sua fama, che ancora oggi continua a scalare e abbattere tutti i record possibili. La serie è disponibile su Crunchyroll e anche su Prime Video, dove dal 17 febbraio arriverà anche la seconda stagione animata.

Voi cosa ne pensate? Andrete al cinema per vedere questo nuovo evento dedicato al noto franchise?

Fonte Comic Book