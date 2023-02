Demon Slayer: cosa sappiamo sulla terza stagione dopo la première del film

La nuova stagione animata di Demon Slayer è probabilmente tra le più attese di quest’anno, insieme a molte altri, e dall’ultimo trailer pubblicato pare che la serie sarà su un nuovo livello. La terza stagione farà il suo debutto questa primavera, ma alcuni fortunati fan hanno avuto la possibilità di dare un’occhiata alla premiere in anticipo.

Infatti in Giappone è stata trasmessa un’anteprima solo di un giorno del film ad arco del Villaggio degli Spadaccini. I dettagli su questa trasmissione anticipata cominciano a girare sui sociale e con questo articolo ne vogliamo parlare.

Dunque prima di proseguire ci teniamo a far presente che nel presente articolo ci saranno alcuni spoiler. Per coloro non interessati l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Le informazioni su questo evento speciale giungono principalmente da Twitter e Reddit. Quindi, iniziamo dicendo che pare che una serie di doppiatori giapponesi si unirà a Demon Slayer per la terza stagione.

Kokushibo sarà doppiato da Ryotaro Okiayu, Hantengu riceverà la voce di Toshio Furukawa, ossia la stessa di Ace in One Piece. Kosuke Toriumi sarà l’attore che doppierà Gyokko. E per quanto riguarda Kotetsu, Ayumu Murase darà la sua voce al personaggio mentre Sumiyoshi sarà interpretato da Hirofumi Nojima.

Per quanto riguarda i dettagli legati alla nuova stagione in sé, sembra che lo speciale della terza stagione vada oltre il capitolo 100 del manga. Termina con il Pilastro della Nebbia, Tokito Muichiro, che entra nel Villaggio degli Spadaccini. Questo avviene dopo che Tanjiro ha un sogno misterioso che coinvolge la cacciatrice.

L’inizio del film è ​​molto sanguinoso. Inizia con Muzan che richiama le lune crescenti in seguito alla morte di Gyutaro. In questa fase sarà possibile vedere e conoscere l’intera organizzazione, incluso il numero uno. La sezione centrale del film si concentra sul viaggio di recupero di Tanjiro dopo il Quartiere dei divertimenti.

Stando alle reazioni e ai commenti di coloro che hanno guardato il film, possiamo riportare che sarà di ottima qualità. Al momento però possiamo solo dire di aspettare di vederlo direttamente quando Demon Slayer debutterà con la terza stagione questa primavera!

Fonte – Comicbook