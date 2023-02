One Piece ha avuto un 2022 davvero incredibile e dopo l’inizio della saga finale del manga e il nuovo videogioco, è arrivato anche l’annuncio di un live action prodotto da Netflix, che vede anche la supervisione di Eiichiro Oda.

In settimana sono arrivate anche le prime immagini promozionali, che hanno confermato l’inizio della serie nel 2023.

Come spesso accade le foto in questione hanno diviso i fan, e tra pareri positivi e negativi ecco che arriva il giovane attore Inaki Godoy, interprete di Luffy all’interno del live action, dicendo la sua per quanto riguarda il suo personaggio preferito all’interno dell’epopea piratesca creata da Eiichiro sensei.

Insieme a Inaki Godoy nei panni di Luffy ci saranno Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

Come ben sapevate la prima stagione composta da 10 episodi racconta l’inizio dell’avventura fino a Arlong Park, quindi i membri della Ciurma all’interno della serie saranno solamente quelli iniziali.

One Piece: parliamo del personaggio preferito dell’interprete di Luffy Inaki Godoy

In una recente intervista condivisa anche sui social, che noi riportiamo tramite Comic Book il giovane attore ha parlato del suo personaggio preferito in One Piece, rivelando anche che non è il protagonista Luffy.

Inverosimilmente il personaggio preferito dall’attore è uno davvero stravagante anche per il mondo di One Piece: parliamo di Condoriano, un personaggio sfaccettato presente esclusivamente all’interno dell’anime, considerato la figura più forte di sempre all’interno della Grand Line in maniera abbastanza scherzosa ovviamente.

In poche parole quest’ultimo non è presente all’interno del manga, anche se non escludiamo la possibilità che Condoriano possa apparire in futuro. Comunque il personaggio viene scambiato per un membro dei Pirati di Cappello di Paglia, anche se sappiamo che non è così.

Il suo vero nome è Shepherd, un Comandante Ispettore Speciale per la Marina. Da qui possiamo iniziare anche a capire i gusti dell’attore che impersona Luffy all’interno del live action Netflix, al momento senza una data di uscita specifica; sappiamo solo il suo arrivo nel corso di questo 2023. Voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book