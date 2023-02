One Piece: una teoria discute del più grande segreto dei Gorosei

One Piece negli ultimi capitoli ha mostrato numerosi dettagli importanti per quanto riguarda l’immenso mondo della Grand Line, e nell’ultimo, ovvero il 1073 abbiamo avuto modo di vedere uno dei cinque Gorosei (I 5 Astri di Saggezza). Oggi discutiamo di una teoria a tal proposito pescata da Comic Book.

Dopo più di 1000 capitoli quindi, abbiamo avuto l’occasione di ammirare God Jaygarcia Saturn e, su Twitter Library of Ohara ha già esposto una coerente e interessante teoria al riguardo. Saturn è uno dei figuri più importanti del mondo creato da Eiichiro Oda.

Prima di esporre la teoria ovviamente vi confermiamo la presenza di spoiler all’interno dell’articolo, quindi se non volete anticipazioni meglio non continuare la lettura.

Il termine “Gorosei” dal giapponese può essere tradotto letteralmente come “Cinque Stelle Anziane”, ma una traduzione più accurata è “Cinque Pianeti Anziani”. Questa nomenclatura inserita da Oda vuole richiamare un concetto antico riguardante la possibilità anni addietro, di ammirare solamente 5 Pianeti del nostro Sistema Solare.

Si trattava di Mercurio, Venere, Marte, Giove e, naturalmente, Saturno. Nell’epoca antica si pensava che questi 5 Pianeti ruotassero intorno alla Terra insieme alla Luna. Questo concetto è anche visibile nella Biblioteca di Ohara, dove vediamo la Luna + 5 pianeti intorno al globo”.

La teoria in questione prosegue descrivendo gli altri 3 Pianeti scoperti poi dagli scienziati: Urano, Nettuno (Poseidone) e Plutone, che come ben sapete hanno poi ispirato le antiche armi di cui si parla in One Piece, ma c’è dell’altro sicuramente a tal proposito.

GOROSEI LOST IN TRANSLATION – Thread 🧵

Gorosei are often translated as "Five Elder Stars", but a more accurate translation is "Five Elder Planets". The five elder planets/gorosei refers to how only the first five planets of our system could be observed in ancient times (1/9) pic.twitter.com/ynwEjcZf9P

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 29, 2023