My Hero Academia celebra il volume 37 con un minigioco online

My Hero Academia è uno dei manga Shonen più famosi e seguiti di sempre e fa parte di quel gruppo di manga che si trovano verso la conclusione. Infatti insieme a One Piece e Black Clover, My Hero Academia si trova nel suo arco narrativo finale che vede Deku e gli altri personaggi affrontare la minaccia di All For One.

Oggi abbiamo il piacere di riportare una curiosità legata al manga di Koehei Horikoshi. Infatti pare che per celebrare il lancio del volume 37 e della battaglia finale, tutti gli appassionati e non hanno la possibilità di giocare a un minigioco online. Si tratta di Deku che fluttua in aria ed è possibile controllare la direzione e anche la velocità di volo. Questo è presente sul sito ufficiale del manga e basta cliccare sul link che riportiamo di seguito.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto e anche il link per coloro che vogliono divertirsi e segnare nuovi record.

My Hero Academia has opened a 'Piloting Deku' online minigame to commemorate the Final Battle of the series and the release of Volume 37.https://t.co/NDslLtMwmk pic.twitter.com/UjSooP14Uy — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 2, 2023

Il volume 37 di My Hero Academia ha debuttato il 3 febbraio e al momento non abbiamo una data di uscita italiana. Contiene 12 capitoli che vanno dal 363 al 374.

Questa parte del manga porta i lettori a Kamino, dove Dabi riprende conoscenza, usando il suo Quirk per liberarsi dal ghiaccio di Shoto.

La minaccia di Alla For One è ancora viva e soprattutto totalmente rigenerata. Infatti Endeavor e Hawks lo affrontano.

Uno dei capitoli presenti nel volume precedente sono tra i più intensi di sempre dato che Bakugo perde la vita. Ma Edgeshot usa il suo Quirk per entrare nel corpo di Bakugo e riparare il suo cuore, costandogli la sua vita.

La situazione è critica e infatti quando Izuku raggiunge il resto dei compagni entra in uno stato di shock vedendo le loro condizioni critiche.

All’ospedale centrale intanto, Spinner, potenziato da All For One, guida un esercito di mutanti per liberare Kurogiri, ma viene ostacolato dalla polizia e dagli hero, tra cui Present Mic, Shoji e Koda.

Spinner riesce ad entrare nell’ospedale, ma scopre subito che nessuno dell’esercito lo ha seguito. Present Mic dunque sconfigge Spinner, che però riesce a usare le sue ultime forze per risvegliare Kurogiri. Dopo essersi risvegliato, Kurogiri trasporta se stesso e Mic alla posizione di Aizawa sulla fortezza volante.