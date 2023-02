Trigun Stampede: il nuovo episodio ha scatenato i fan su Twitter

Trigun Stampede alla fine sta piacendo ai fan, che prima dell’uscita ufficiale erano molto scettici al riguardo di uno degli anime cult più importanti degli anni novanta. La notizia arriva da CB.

Dopo un terzo episodio davvero cupo, crudo e oscuro che ha mostrato la nuova e terribile forma di Knives, ecco che arriva un altro personaggio importante come Nicholas D. Wolfwood. Da come potete vedere in calce i fan hanno apprezzato il tutto, nonostante per alcune cose anche quest’ultimo è diverso dalla sua versione originale.

Come anticipato e descritto nel dettaglio all’interno del nostro speciale, Trigun Stampede è stata veramente una sorpresa e così come anticipato dall’autore del manga ha mantenuto tutto il cuore dell’originale, e ad ogni puntata diventa sempre più apprezzato.

Dopo Vash e Knives ecco che arriva anche Wolfwood a rubare la scena a tutti, così come descritto anche da un fan su Twitter: “Trigun Stampede non ha deluso con il debutto di Mr. Wolfwood”

Trigun Stampede did not disappoint with the debut of Mr. Wolfwood pic.twitter.com/dhVaKCcvRu — Satsuki The Despair (@SatsukiDaSavage) January 30, 2023

I post sono tutti positivi e nessuno si lamenta dell’entrata in scena del personaggio, ma anzi scavando all’interno del social media leggiamo cose del tipo “Wolfwood è tornato. Immagino che rimarrò nei paraggi.”

Una frase ricca di emotività e positività visto che probabilmente l’utente ha confermato che continuerà a guardare l’anime solo per il personaggio in questione.

Wolfwood is back. Guess I'll stick around. pic.twitter.com/BXQgRZGezk — Dinostephen (@stephenweirdy8) January 29, 2023

I commenti sono davvero entusiasti e fortunatamente non abbiamo ancora sbavatura per quanto riguarda Trigun Stampede, un reboot molto atteso ma anche molto temuto visto il cambiamento delle animazioni. Infatti il franchise anime è passato dal 2D al 3D e per questo gran parte del pubblico era restio sullo cosa.

Fortunatamente questo cambio tecnico non ha guastato il tutto ma anzi, senza dubbio ha donato un volto nuovo alla storia, specie se consideriamo anche il cambio della sceneggiatura volto ad un “focus” maggiore sul passato di Vash e suo fratello Knives.

Nicholas D. Wolfwood ha fatto la sua comparsa anche in questo remake, riuscendo ancora una volta a non deludere i fan. Voi avete visto o state guardando Trigun Stampede di Studio Orange? Se non sapete dove cercarlo vi basti sapere che è presente su Crunchyroll con una programmazione in simulcast.

