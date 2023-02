Dragon Ball: l’autore di Gintama “ridisegna” una cover del manga

Dragon Ball è uno dei manga più importanti di sempre, e alla luce dei suoi 40 anni Shueisha ha deciso di creare un progetto interessante che comprende numerosi mangaka con un compito ben preciso: dare la loro interpretazione del franchise shonen secondo la loro visione e il loro stile.

Avevamo già discusso dell’annuncio riguardante l’autore di Gintama Hideaki Sorachi, dove quest’ultima era stato scelto per donare un volto personale a Dragon Ball, celebrando così i quasi 40 anni del franchise.

L’artista ha deciso di reinterpretare una cover specifica del manga rappresentante un momento importante per la storia di Goku, Bulma e gli altri.

Tramite Comic Book riusciamo a dare uno sguardo a questa bellissima illustrazione, che non solo dona un nuovo volto a Goku e Piccolo, ma mostra anche tutto il rispetto di Sorachi verso quello che è il caposaldo dei battle shonen, sottogenere spesso “preso in giro” all’interno di Gintama.

Dragon Ball: il bellissimo tributo alla cover del volume 19 dell’autore di Gintama

Dragon Ball Volume 16 Cover by Hideaki Sorachi, author of Gintama! pic.twitter.com/ZmNpWUR1W7 — Hype (@DbsHype) January 31, 2023

Come vedete nonostante il tutto sia rimasto “immutato” per quanto riguarda l’essenza e il volto generale della storia, possiamo notare la leggiadria e la precisione del maestro Sorachi, che ci regala delle versioni di Piccolo e Goku totalmente nuove, e soprattutto interessanti da ammirare.

Tratto pulito e preciso, restyling totale del tutto e colori sgargianti e brillanti, sono solo la superficie del cuore e dell’anima riguardante l’arte dell’autore di Gintama, una delle storie più apprezzate di sempre in arriva anche su Prime Video.

Tra le tante cose quello che notiamo di più sono sicuramente gli occhi rossi dei due personaggi, che a questo punto della storia non hanno ancora un rapporto profondo e unico come quello che conosciamo, forse per questo lo stesso Sorachi ha voluto “dipingerli” in questo modo.

Detto questa la copertina è veramente un capolavoro: voi cosa ne pensate? Sicuramente una bellissima iniziativa quella di Shueisha, senza dubbio, anche perché in un certo qual modo possiamo rivivere tutta l’essenza della serie di Toriyama attraverso altri artisti, che nei loro manga hanno attinto proprio dallo stile del sensei, papà indiscusso dei battle shonen. Chi saranno i prossimi autori a donare il loro tributo?

